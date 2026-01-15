El papa consuela a familias de víctimas del incendio en un bar suizo

El papa León XIV dijo este jueves a familiares de las víctimas de un incendio en un bar de una estación de esquí suiza en Nochevieja que la fe puede ayudar en "los momentos más oscuros y dolorosos", durante una audiencia privada en el Vaticano.

El jefe de la iglesia católica recibió a unos 20 familiares dos semanas después de la tragedia que mató a 40 personas e hirió a otras 116 en Crans-Montana.

"No puedo explicarles, queridos hermanos y hermanas, por qué se les pidió a ustedes y a sus seres queridos enfrentar una prueba tan dura. El afecto y las palabras de compasión que les ofrezco hoy parecen muy limitadas e impotentes", dijo el papa en italiano, según una transcripción de su discurso publicada por el Vaticano.

"La fe que habita en nosotros ilumina los momentos más oscuros y dolorosos de nuestras vidas con una luz insustituible, ayudándonos a continuar valientemente en el camino hacia nuestra meta", dijo el sumo pontífice estadounidense, que añadió que "volverán a encontrar la alegría".

El grupo se reunió más tarde con el subsecretario del gabinete de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, Alfredo Mantovano, y con el ministro de Justicia Carlo Nordio.

Mantovano dijo que Italia se personará como parte civil en el juicio en Suiza y sugirió que la Comisión Europea haga lo propio.

Según elementos preliminares de la investigación, el incendio fue provocado por chispas de bengalas que entraron en contacto con una espuma, usada como aislante acústico, colocada en el techo.