El Papa Francisco y los obispos españoles han mantenido una reunión de dos horas en el Vaticano centrada en las conclusiones de la visita a los seminarios españoles realizada por Roma el curso pasado y en ella no se ha abordado específicamente el asunto de los abusos sexuales a menores acaecidos en el seno de la Iglesia española.

"No se ha tratado específicamente el tema de los abusos, no ha salido", ha asegurado el presidente de la subcomisión del clero de la Conferencia Episcopal Española, Jesús Vidal, este martes, durante la rueda de prensa posterior a la reunión con el Pontífice, que ha tenido lugar en el Vaticano y que se ha prolongado durante más de dos horas.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha precisado que el Papa Francisco no les quería dar "un tirón de orejas" y, preguntado por si no les ha sorprendido que les convoque a Roma solo para hablar de los seminarios, ha reconocido que se podría haber hecho una videoconferencia pero que es "aburridísimo".

"Os cuesta entender, pero creedme, los chicos en la escuela decían, 'por Jesusito, que te digo la verdad', es que no había otra cosa, fue así, y ya está, y claro, dices, ¿y para eso nos ha llamado? Pues sí", ha subrayado Omella, añadiendo que no puede obligar a nadie a creerle y que no miente.

Así, los obispos han insistido en que el diálogo se ha centrado en temas como la formación en los seminarios, la experiencia pastoral de los seminaristas o la importancia de las diversas dimensiones de la formación (pastoral, espiritual, teológica o humana).