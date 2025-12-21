El Papa convoca su primer Consistorio extraordinario con cardenales

MADRID, 21 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Papa ha convocado el primer Consistorio extraordinario de su pontificado, que tendrá lugar los próximos 7 y 8 de enero en el Vaticano y en el que se reunirá con todos los cardenales para reforzar "la comunión entre el Obispo de Roma y los cardenales, llamados a colaborar de manera especial en la diligencia por el bien de la Iglesia universal", según ha informado la Santa Sede en un comunicado.

"La reunión se desarrollará a lo largo de dos días y estará caracterizada por momentos de comunión y fraternidad, así como por tiempos dedicados a la reflexión, el compartir y la oración, momentos orientados a favorecer un discernimiento común y ofrecer apoyo y consejo al Santo Padre en el ejercicio de su alta y ardua responsabilidad en el gobierno de la Iglesia universal", continúa el escrito.

El encuentro tendrá lugar al terminar el Jubileo de la Esperanza, que culminará con el cierre de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro el próximo 6 de enero.

León XIV se reunió con los cardenales el pasado 13 de junio en un consistorio ordinario para tratar cuestiones de canonización. El último consistorio extraordinario lo llevó a cabo el papa Francisco en agosto de 2022 para crear nuevos cardenales.