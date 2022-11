El Papa critica a los cristianos que no se interesan por la paz en la misa de su viaje familiar a Asti

El Papa ha arremetido contra la "espiritualidad de maquillaje" y ha criticado a los cristianos "que dicen creer en Dios", pero luego "no se preocupan por el pr√≥jimo" ni se "interesan por la paz", en la misa que ha celebrado en la catedral g√≥tica de Asti, la provincia del norte de Italia ad√≥nde viaj√≥ este s√°bado para festejar junto a su familia el 90 cumplea√Īos de su prima segunda.

"Nos convertimos en cristianos de agua, que dicen creer en Dios y querer la paz, pero no rezan y no se preocupan por el prójimo y no se interesan por Dios ni por la paz", ha alertado el Pontífice en la homilía.

Entre los familiares que estaban sentados en los bancos de la primera fila en la bas√≠lica, tambi√©n estaba Carla Rabezzana la prima del Papa que este s√°bado celebr√≥ su 90 cumplea√Īos. Fue una celebraci√≥n sencilla, familiar y privada, ya que no se permiti√≥ la presencia de c√°maras o periodistas.

Francisco ha explicado que su viaje al lugar desde el que sus padres emigraron a Argentina en 1929 ha sido un regreso al "sabor de sus raíces".

Asimismo, ha alertado de que el "mal es contagioso". "La ola del mal siempre se extiende de esta manera: empieza por provocar un distanciamiento, por hacernos mirar sin hacer nada, por no preocuparse, luego uno sólo piensa en lo que le interesa y se acostumbra a girar hacia otro lado", ha dicho.

De este modo, ha se√Īalado que la "indiferencia" es "un riesgo" para la fe que se puede marchitar "si se queda solo en la teor√≠a y no se hace pr√°ctica, si no hay implicaci√≥n".

El Papa ha explicado por √ļltimo que Dios siempre abraza con los "brazos abiertos", una frase que ha pronunciado en dialecto piamont√©s, que es la lengua que hablaban sus padres y sus abuelos. "Dios se ha hecho siervo para que cada uno se sienta hijo. Lleg√≥ hasta ah√≠, hasta la paradoja de la Cruz, precisamente para abrazar todo lo nuestro, nuestra muerte, nuestro dolor, nuestra pobreza, nuestra fragilidad, nuestras miserias", ha a√Īadido.

Europa Press