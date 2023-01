El Papa critica el proselitismo que trata de "obligar a los demás" a convertirse

El Papa ha señalado que "no se puede hablar de Jesús sin alegría" y tras criticar a los cristianos "tristes" ha deplorado el "proselitismo" con el que algunos cristianos tratan de "obligar a los demás" a convertirse.

"Quien anuncia a Dios no puede hacer proselitismo, no puede presionar a los demás, sino aligerarlos; no imponer cargas, sino levantarlas; llevar la paz, no la culpa", ha señalado el pontífice durante la audiencia general de este miércoles.

Brasil y ucrania

El Papa ha dedicado la catequesis pública al celo apostólico, en cuyo centro ha puesto a la figura de Jesús como "maestro del anuncio" y ha manifestado que "no se puede hablar de Jesús sin alegría, porque la fe es una maravillosa historia de amor que hay que compartir". "Un cristiano triste puede hablar de cosas bellas, pero todo es en vano si el anuncio que transmite no es alegre. Un pensador dijo: un cristiano triste es un triste cristiano", ha dicho.

Además, en los saludos dirigidos en portugués, el Pontífice ha hecho un llamamiento especial para los peregrinos de Brasil: "Os animo para que, desterrando toda apariencia de indiferentismo, confusión y rivalidad odiosa, colaboréis con todos los cristianos por amor a Cristo".

El Papa ha recibido antes de la audiencia general de este miércoles al Consejo Panucraniano de Iglesias y Organizaciones Religiosas. Ante ellos, ha pedido que "Dios se apiade de esta gente tan valiente". Una vez más, el Papa ha pedido oraciones por la paz en Ucrania.

"Recemos en silencio, cada uno en su lengua, en silencio pero juntos por nuestra querida Ucrania --ha instado--. Siento simpatía por este pueblo desde que era niño. Recemos por esta madre ucraniana, ejemplo frente a tanta superficialidad que se ve en tanta cultura de hoy. No lo dudéis, rezo por vosotros: os llevo en el corazón".

Europa Press