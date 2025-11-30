El Papa defiende la creación de un estado palestino como "única solución" al conflicto con Israel

MADRID, 30 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Papa León XIV ha argumentado este domingo que la creación de un estado palestino es "la única solución" al conflicto, "pero Israel todavía no lo acepta".

"Todos sabemos que, por el momento, Israel todavía no acepta esta solución, pero la consideramos la única posible", ha apuntado el Papa en declaraciones a la prensa durante su viaje desde Turquía a Líbano, donde se encuentra de visita.

"También somos amigos de Israel y buscamos desempeñar un papel mediador entre ambas partes para ayudarles a encontrar una solución justa para todos", ha explicado León XIV en italiano.

El Pontífice ha respondido a dos preguntas de periodistas turcos durante el vuelo, siguiendo la costumbre de sus antecesores más recientes que aprovechaban los desplazamientos en avión para conversar con la prensa.

En su respuesta, León XIV ha confirmado que ha tratado los conflictos de Ucrania y de Palestina con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y ha subrayado que Turquía tiene "un papel importante que desempeñar" en ambos contenciosos. Además ha destacado que el Gobierno de Erdogan ya ha ayudado a facilitar contactos a bajo nivel entre Rusia y Ucrania para intentar poner fin a la guerra.