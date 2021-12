El Papa denuncia a los nuevos Herodes que "desgarran la inocencia de los niños"

El Papa ha denunciado a los nuevos Herodes que "desgarran la inocencia de los niños" en un tuit publicado en su cuenta de Twitter este 28 de diciembre, cuando la Iglesia recuerda a todos los niños mártires menores de dos años que el rey Herodes mandó a matar en su pretensión de acabar con el Niño Jesús que había nacido en Belén.

"Los nuevos Herodes de nuestros días desgarran la inocencia de los niños bajo el peso del trabajo esclavo, de la prostitución y la explotación, de las guerras y la emigración forzada. Oremos juntos hoy por estos niños y defendámoslos. Santos Inocentes", ha escrito el Papa.

Francisco se ha referido en varias ocasiones al tema de los Santos Inocentes. "La Navidad, mal que nos pese, viene acompañada también del llanto", aseguró en una carta a los obispos del mundo el 28 de diciembre de 2016.

"Los evangelistas no se permitieron disfrazar la realidad para hacerla más creíble o apetecible. No se permitieron realizar un discurso 'bonito' pero irreal. Para ellos la Navidad no era refugio fantasioso en el que esconderse frente a los desafíos e injusticias de su tiempo", indicó el Papa en aquella ocasión.