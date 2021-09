El Papa denuncia el "abuso de poder" en muchos movimientos eclesiales

El Papa ha denunciado el "abuso de poder" y la "deslealtad" de algunos movimientos eclesiales y ha prevenido de algunas actitudes perniciosas como "el riesgo de vivir en un 'mundo paralelo', destilado, lejos de los verdaderos desaf铆os de la sociedad" o de estar "encerrados en una 'torre de marfil'".

"No pocas veces, la Santa Sede ha tenido que intervenir en los 煤ltimos a帽os, poniendo en marcha procesos de saneamiento que no eran f谩ciles. Y pienso no s贸lo en estas situaciones tan feas, estruendosas, sino tambi茅n en las enfermedades que provienen del debilitamiento del carisma fundacional, que se vuelve tibio y pierde su capacidad de atracci贸n", ha revelado el Papa.

Francisco ha hecho estas declaraciones en el marco del encuentro 'La responsabilidad de gobierno en los grupos de laicos: un servicio eclesial', organizado por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, que convoc贸 a fundadores y moderadores de asociaciones de fieles, movimientos eclesiales y nuevas comunidades.

Muchos de ellos han asistido de forma presencial, como la fundadora de la Comunidad Nuevos Horizontes, Chiara Amirante, y el fundador de la Comunidad San Egidio, Andrea Riccardi, mientras que otros participan de forma virtual.

Francisco ha reconocido as铆 su preocupaci贸n ante los abusos de poder que ocurren en las realidades eclesiales y alent贸 a vivir el gobierno como servicio y no caer en el deseo de poder.

"El ejercicio de la gobernanza en el seno de las asociaciones y movimientos es un tema que me importa mucho, sobre todo teniendo en cuenta que los casos de abusos de diversa 铆ndole que se han producido tambi茅n en estos grupos y que siempre tienen su origen en el abuso de poder. Ese es el origen: el abuso de poder", ha destacado.

De este modo, se ha hecho eco del decreto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida publicado el 11 de julio de 2021 en el que disciplina el ejercicio del gobierno en las asociaciones internacionales de fieles, privadas y p煤blicas, y en otros entes con personalidad jur铆dica sujetos a la supervisi贸n directa del mismo Dicasterio.

El Papa ha alertado de los obst谩culos que un cristiano puede encontrar en su camino y que le impiden convertirse en un verdadero servidor de Dios y de los dem谩s, como "el deseo de poder". "Es una mala manera de 'disciplinar'. Y lo hemos visto. Tantos --y pienso en las congregaciones que m谩s conozco-- superiores, superiores generales que se eternizan en el poder y hacen mil, mil cosas para ser reelegidos y reelegidos, incluso cambiando las constituciones. Y hay un deseo de poder detr谩s. Esto no ayuda; es el principio del fin de una asociaci贸n, de una congregaci贸n", ha criticado.

En este sentido, ha destacado que es necesario "prever una rotaci贸n en los puestos de gobierno y una representaci贸n de todos los miembros en sus elecciones". Tambi茅n ha advertido de "la deslealtad" que supone querer servir a Dios y a los dem谩s, pero en realidad servir al propio ego. Y ha agregado: "Nos entregamos a nuestro deseo de aparentar, de obtener reconocimiento, aprecio... No olvidemos que el verdadero servicio es gratuito e incondicional, no conoce c谩lculos ni pretensiones".

Por ello, el Pont铆fice ha alertado frente a la tentaci贸n de presentarse como "los 煤nicos herederos" de una asociaci贸n o movimiento o cuando, creerse "imprescindibles".