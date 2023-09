El Papa ha renovado el llamamiento que pronunció durante su discurso con las autoridades de la República Democrática del Congo el pasado 31 de enero y ha denunciado que "tras el colonismo político, se ha desatado un colonianismo económico, igualmente esclavizador. "No toquen el África, dejen de asfixiarla porque África no es una mina que explotar ni una tierra que saquear", ha reclamado durante la audiencia general de este miércoles 20 de septiembre.

Francisco se ha referido a san Daniel Comboni, misionero en el continente africano. "Pensó y actuó de manera integral, involucrando al clero local y promoviendo el servicio laico de los catequistas. (...) También concibió así el desarrollo humano, cuidando las artes y las profesiones, promoviendo el papel de la familia y de la mujer en la transformación de la cultura y la sociedad", ha explicado.

En este sentido, ha resaltado la importancia, también en la actualidad, promover la fe y el desarrollo humano desde dentro de los contextos de misión, en lugar de "trasplantar modelos externos o limitarse a un asistencialismo estéril". "Ni modelos externos ni bienestar. Emprender el camino para realizar la evangelización desde la cultura, desde la cultura de los pueblos. Evangelizar la cultura e inculturar el Evangelio: van de la mano", ha destacado.

Además, ha destacado que Comboni invita también a la Iglesia de hoy a no olvidar a los pobres. "Antes de venir aquí, me reuní con legisladores brasileños que trabajan para los pobres, que intentan hacer avanzar a los pobres con bienestar y justicia social. Y no se olvidan de los pobres: trabajan para los pobres. A vosotros os digo: no os olvidéis de los pobres, porque ellos serán quienes os abrirán la puerta del cielo", ha dicho de manera improvisada.