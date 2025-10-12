El Papa dice que hay "destellos de esperanza" tras el alto al fuego en Gaza

MADRID, 12 Oct. 2025 (Europa Press) -

León XIV ha dicho que el alto al fuego en Gaza trae consigo "destellos de esperanzas para la Tierra Santa" y ha animado a las partes implicadas en el proceso de paz en Oriente Medio a "seguir con valentía el camino trazado".

Así lo ha expresado este domingo tras la misa por el Jubileo de la Espiritualidad Mariana, donde también ha pedido "una paz justa, duradera y respetuosa de las legítimas aspiraciones del pueblo israelí y del pueblo palestino".

Además, el pontífice ha pedido la paz para Ucrania y ha afirmado seguir "con dolor" las noticias de los "nuevos y violentos ataques que han afectado a varias ciudades e infraestructuras civiles en Ucrania, provocando la muerte de personas inocentes, entre ellas niños, y dejando a muchas familias sin electricidad ni calefacción".

Pide por una transición política pacífica en Perú El Papa también ha dedicado unas palabras a Perú "en este momento de transición política", una referencia a la crisis provocada por la destitución de la presidenta Dina Boluarte, destituida el pasado viernes por el Parlamento de Lima, tras días de protestas.

"Rezo para que Perú pueda continuar por el camino de la reconciliación, el diálogo y la unidad nacional", ha dicho el obispo de Roma.

Por otra parte, León XIV ha recordado a las víctimas de accidentes laborales, coincidiendo con el Día de las Víctimas de Accidentes Laborales en Italia que se celebra cada 12 de octubre en Italia.

"Recemos por ellos y por la seguridad de todos los trabajadores", ha manifestado.