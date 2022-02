El Papa dice que la rigidez es una "perversión" e insta a la Iglesia a renovarse ante la caída en las vocaciones

El Papa ha destacado que la rigidez es una "perversi贸n" y ha pedido a la Iglesia que se aleje de actitudes que arrastran "por inercia" formas del pasado como una "repetici贸n mec谩nica" y que se renueve ante la ca铆da en las vocaciones.

"Abramos los ojos: el Esp铆ritu Santo nos invita a renovar nuestra vida y nuestras comunidades a trav茅s de las crisis, de los n煤meros que escasean y de las fuerzas que disminuyen", subray贸 el Pont铆fice este mi茅rcoles en la homil铆a que pronunci贸 en la misa en la Bas铆lica de San Pedro durante la fiesta de la Presentaci贸n del Se帽or. Se trata de un momento en que la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.

Por ello, el Papa se dirigi贸 a los miembros de la vida consagrada para instarles a no desaprovechar "el presente mirando al pasado" y a tomar nota de los n煤meros de las personas que deciden entrar en el seminario o en el convento. "No podemos fingir no verlos y continuar como si nada, repitiendo las cosas de siempre, arrastr谩ndonos por inercia en las formas del pasado, paralizados por el miedo a cambiar. Lo he dicho muchas veces, la tentaci贸n de ir hacia atr谩s, para conservar el carisma del fundador, la fundadora. La tentaci贸n de la rigidez. La rigidez es una perversi贸n. Detr谩s de cada rigidez hay un problema", record贸.

As铆, tambi茅n se帽al贸 que hay gente "que est谩 amargada por las quejas por las cosas que no van bien" en aires de "aparente superioridad" frente a lo que ha pedido "confianza y humildad".

El Papa invit贸 tambi茅n a los religiosos a no concebir la vida consagrada "en t茅rminos de resultados, de metas y de 茅xito". Y alert贸 as铆 de la tentaci贸n de moverse "en busca de notoriedad". "A veces, aun detr谩s de la apariencia de buenas obras, puede esconderse el virus del narcisismo o la obsesi贸n de protagonismo", advirti贸.

Del mismo modo, constat贸 c贸mo para "el mundo" la vida consagrada es vista muchas veces como un "despilfarro". "'Mira ese joven ser fraile, esa joven una monja es un despilfarro, al menos fuera feo, fea, un despilfarro' como una realidad del pasado, in煤til; pero nosotros, comunidad cristiana, religiosas y religiosos, 驴qu茅 vemos? 驴Tenemos puesta la mirada en el pasado, nost谩lgicos de lo que ya no existe o somos capaces de una mirada de fe clarividente, proyectada hacia el interior y m谩s all谩?", inquiri贸 Francisco.

Al concluir la celebraci贸n, el prefecto de la Congregaci贸n para la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apost贸lica, el cardenal Jo茫o Braz de Aviz, dio cuenta de las muchas dificultades que atraviesa la vida consagrada, como la del abandono de varios religiosos, que han sido llamados por el Se帽or, pero que no han continuado a seguirlo. En este sentido, consider贸 que el camino sinodal, la escucha rec铆proca y de todo el pueblo de Dios, ser谩 una bendici贸n y una alegr铆a para caminar con alegr铆a como miembros de una sola familia