El Papa dice que le "escandaliza" la corrupción del 'Qatargate' en las instituciones europeas

El Papa ha dicho que el caso de corrupción que sacude al Parlamento Europeo y que ha acabado con la detención de una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, Eva Kaili, es algo que le "escandaliza" y ha instado a no tolerar "nunca" la corrupción.

"Esto me escandaliza. Todos somos pecadores. Todos: tú, yo y todos nosotros. Y debemos pedir perdón al Señor cada día por nuestros errores. Tengo miedo de eso. 'Pecador sí, corrupto nunca'", ha señalado el Pontífice en una entrevista emitida por el canal de televisión italiano 'Canale 5'.

Francisco ha lamentado que sea tan fácil deslizarse "del pecado a la corrupción" y ha instado a "no tolerarlo". "¿Cómo es posible que, con la necesidad que hay en Europa de tantas cosas, estas personas que están en la administración se deslicen de esta manera hacia la corrupción? Para mí es un criterio. Y nosotros no debemos pecar, pero ellos son débiles'", ha manifestado aclarando que es distinto el pecado de la corrupción.

El Papa, que aprobó este año la nueva Constitución Apostólica 'Praedicate Evangelium' con la que ha reformado la Curia Romana, ha valorado que en este sentido si bien "quedan cosas por hacer" en el Vaticano en este momento "se está avanzando".

"Cuando fui elegido llevé como programa todas las cosas que dijimos con los cardenales en las reuniones previas al cónclave al próximo Papa que estaría allí, pero nadie sabía quién era. Tomé esto como una forma de avanzar. También quedan cosas por hacer, pero se está avanzando", ha manifestado.

El Pontífice ha asegurado que para llevar a cabo esta reforma ha estado acompañado por "cardenales que han estado allí" y le "han ayudado mucho a hacer este cambio". De este modo, ha explicado que "una de las cosas que más se ve, que no es la más importante pero sí la que más se ve, es la limpieza económica". Por eso, ha instado a "evitar las cosas malas económicamente". "Ahora esa institución es fuerte", ha enfatizado.

Además, el Papa ha dicho que se siente "feliz". "El Señor me acompaña, me siento pastor, hago mi vocación, soy pecador. Mañana viene el confesor, cada 15 días viene el santo franciscano a perdonarme los pecados, pero estoy contentl porque veo que el Señor me ayuda a seguir adelante", ha concluido.

