El Papa dice que los padres "que escapan del hambre y las guerras" son sus héroes

El Papa ha dicho que "los padres y madres de tantas familias que escapan del hambre y las guerras, que son rechazados en las fronteras de Europa" son sus "héroes", en una entrevista que ha publicado este jueves el diario oficial del Vaticano, L'Osservatore Romano.

Francisco ha concedido una entrevista sobre la paternidad y la maternidad con motivo del a√Īo que la Iglesia ha dedicado a San Jos√© en la que ha reivindicado a "tantos padres, tantas madres, tantas familias que escapan de las guerras, que son rechazadas en los confines de Europa y no solo y que viven situaciones de dolor, de injusticia, y que nadie toma en serio o ignora deliberadamente".

"Quisiera decir a estos padres, a estas madres, que para mí son héroes, porque encuentro en ellos el coraje de quien arriesga su propia vida por amor a sus hijos, por amor a su familia", ha asegurado. Para el Papa, esta situación se asemeja a la que vivió "también María y José" al experimentar un "exilio" forzado. Su sufrimiento "les acerca precisamente a estos hermanos que hoy sufren las mismas pruebas", ha asegurado.

El Pont√≠fice ha expresado asimismo su cercan√≠a ante "el drama de esas familias, de esos padres y de esas madres que est√°n viviendo una particular dificultad, agravada sobre todo a causa de la pandemia". Tambi√©n ha hablado de las personas que han perdido su empleo a consecuencia de la crisis econ√≥mica derivada de la pandemia y ha se√Īalado que no debe ser "un sufrimiento f√°cil de afrontar el no conseguir dar el pan a los propios hijos y de sentir encima la responsabilidad de la vida de los dem√°s".

"El Papa se acuerda de ellos siempre y en la medida de lo posible continuar√° d√°ndoles voz y no los olvidar√°", ha se√Īalado. "Podr√≠amos decir que los hijos de hoy que se convertir√°n en los padres de ma√Īana. Deber√≠an preguntarse qu√© padres han tenido y qu√© padres quieren ser. No deben dejar que su papel paternal sea el resultado de la casualidad o simplemente la consecuencia de una experiencia pasada, sino que deben decidir conscientemente de qu√© modo amar a alguien, de qu√© modo responsabilizarse de alguien", ha concluido.