El Papa endurece las sanciones penales en casos de pederastia o encubrimiento e incluye indemnizaciones

El Papa ha endurecido la aplicaci贸n del sistema sancionatorio contemplado en el c贸digo penal eclesi谩stico en casos de pederastia o encubrimiento para romper la laxitud que solo aplicaba "exhortaciones o sugerencias" y que se deduc铆a de una "interpretaci贸n err贸nea de la misericordia".

As铆 se recoge en la Constituci贸n Apost贸lica 'Pascite Gregem dei', con la que se reforma el Libro VI del c贸digo de Derecho Can贸nico. La revisi贸n de la normativa penal contenida en el C贸digo de 1983 fue encargada al Pontificio Consejo para los Textos Legislativos por Benedicto XVI en 2007.

Delito contra la dignidad de las personas

Durante la presentaci贸n de la misma, el secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos Juan Ignacio Arrieta, ha recalcado que el delito de maltrato infantil se enmarca ahora no dentro de los delitos contra las obligaciones especiales de los cl茅rigos, sino como un delito cometido "contra la dignidad de la persona". De este forma, incluye no s贸lo las acciones llevadas a cabo por cl茅rigos, sino tambi茅n los delitos de este tipo cometidos por religiosos no clericales y por laicos.

Adem谩s, tal y como ha explicado el presidente de este departamento, Filippo Iannone, en el texto Se han previsto nuevas sanciones, tales como multas, indemnizaci贸n por da帽os, privaci贸n de la totalidad o parte de la retribuci贸n eclesi谩stica, seg煤n la normativa que establezcan las Conferencias Episcopales individuales, sin perjuicio de la obligaci贸n, en el caso de que la sanci贸n se imponga a un cl茅rigo, para asegurarse de que no le falte lo necesario para un sustento honesto.

En este sentido, Arrieta ha a帽adido que el segundo criterio que presidi贸 la reforma es la protecci贸n de la comunidad y la atenci贸n a la "reparaci贸n del esc谩ndalo y la indemnizaci贸n por da帽os". "El nuevo texto trata de llevar el instrumento sancionador penal a la forma ordinaria de gobierno pastoral de las comunidades, evitando las f贸rmulas esquivas y disuasorias que exist铆an anteriormente", ha explicado. Concretamente, el texto apunta que "la remisi贸n -de una pena- no debe concederse hasta que, seg煤n el prudente juicio del Ordinario, el infractor no haya reparado los da帽os causados".

Penas y sanciones

Entre las penas recogidas en el texto para los religiosos, est谩n tambi茅n no residir en un determinado lugar o territorio; pagar una multa pecuniaria o suma monetaria para los fines de la Iglesia, seg煤n las normas determinadas por la Conferencia Episcopal; el desempe帽o de los cargos; el uso de t铆tulos o privilegios; o la vestimenta del traje eclesi谩stico o el h谩bito religioso; y hasta la expulsi贸n del estado clerical.

Este nuevo texto trata de corregir "los da帽os que ocasion贸 en el pasado la falta de comprensi贸n de la relaci贸n 铆ntima que existe en la Iglesia entre el ejercicio de la caridad y la actuaci贸n de la disciplina sancionatoria". En cambio, Francisco subraya que la caridad exige que los pastores "recurran al sistema penal siempre que deban hacerlo, teniendo presentes los tres fines que lo hacen necesario en la sociedad eclesial, es decir, el restablecimiento de las exigencias de la justicia, la enmienda del reo y la reparaci贸n de los esc谩ndalos".

El Papa apunta en el documento el "riesgo de temporizar" este tipo de delitos "con comportamientos contrarios a la disciplina" cuando "el remedio" no deber铆a ser "煤nicamente de exhortaciones o sugerencias". "Con el transcurso del tiempo, tales modos de vida cristalizan haciendo m谩s dif铆cil la correcci贸n y agravando en muchos casos el esc谩ndalo y la confusi贸n entre los fieles", ha se帽alado el Pont铆fice.

En este sentido, deja claro que es una "negligencia" que los obispos y superiores de las 贸rdenes religiosas no apliquen las penas porque "muestra que no est谩n cumpliendo recta y fielmente con su funci贸n".

La inclusi贸n de un canon espec铆fico para los delitos cometidos contra menores por los sacerdotes en un t铆tulo denominado 'Delitos contra la vida, la dignidad y la libertad del hombre', separados de los delitos derivados de la ruptura del celibato, es parte de las reformas que incluye el nuevo C贸digo de Derecho Can贸nico.

Delitos econ贸micos y patrimoniales

Adem谩s, de recoger delitos que ya se hab铆an implementado en leyes especiales como la tentaci贸n de ordenar mujeres como sacerdotes, se han tipificado nuevos delitos de tipo econ贸mico o patrimonial como la enajenaci贸n de los bienes eclesi谩sticos o la omisi贸n de su gesti贸n; y delitos contra la propiedad derivados de una negligencia grave en la administraci贸n de los bienes. Adem谩s, se ha tipificado un nuevo delito para el cl茅rigo o religioso que les proh铆be administrar o gestionar los bienes sin la licencia de su propio obispo responsable.

Tambi茅n han sido incorporados otros delitos que, si bien fueron tipificados en 1917, no fueron recogidos en la 煤ltima revisi贸n de 1983, como la corrupci贸n o la administraci贸n de sacramentos a sujetos a los que est谩 prohibido hacerlo.

El nuevo texto penal tambi茅n hace referencia a algunos aspectos fundamentales del derecho penal, como por ejemplo el derecho a la defensa, la prescripci贸n de la acci贸n criminal y penal, una m谩s clara determinaci贸n de las penas, que responde a las exigencias de la legalidad penal y ofrece a los obispos ordinarios y a los jueces criterios objetivos a la ahora de individuar la sanci贸n m谩s adecuada para aplicar en cada caso concreto.

Europa Press