El Papa, “entristecido”, expresa sus condolencias por tiroteo en iglesia en EEUU

El papa León XIV expresó este miércoles que está "profundamente entristecido" por el tiroteo en una iglesia de Mineápolis, en Estados Unidos, que dejó dos menores muertos y varios heridos.

El papa peruano-estadounidense expresó en un comunicado en inglés "sus sinceras condolencias" a todos los afectados por esta terrible tragedia, especialmente "a las familias que ahora lloran la pérdida de un hijo".

León XIV "reza por los heridos, así como por los socorristas, el personal médico y el clero que los atienden a ellos y a sus familiares", señala el texto firmado por el número dos de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin.

El atacante abrió fuego en una iglesia anexa a una escuela y mató a dos niños e hirió a otros 14, durante una misa para celebrar el inicio del curso escolar.

Con más armas de fuego en circulación que habitantes, Estados Unidos tiene la tasa de mortalidad por heridas a bala más alta de todos los países desarrollados.

Los tiroteos son un problema recurrente que los sucesivos gobiernos no han logrado frenar, ya que muchos estadounidenses siguen muy apegados a la tenencia de armas.