El Papa envía por cuarta vez al limosnero pontificio a Ucrania

El cardenal polaco Konrad Krajewski, que ocupa desde el 3 de agosto de 2013 el cargo de limosnero pontificio encargado de cumplir las obras de caridad en nombre del Papa, viajará por cuarta vez a Ucrania como enviado del Pontífice.

Según ha informado la oficina de prensa del Vaticano, esta vez viajará a las zonas de "Odesa, Yitomir, Járkov y otros lugares del este de Ucrania" para "visitar y apoyar a varias comunidades de fieles, sacerdotes y religiosos, y a sus obispos".

El Vaticano ha asegurado que estas personas llevan "más de 200 días en los lugares de su ministerio a pesar de los peligros de la guerra". La guerra en Ucrania ha cumplido este viernes 198 días desde el inicio de la invasión rusa, aunque las batallas se han trasladado ahora al oeste del país en la región del Donbás.

El Vaticano ha definido esta nueva visita como "un viaje silencioso y evangélico", para "estar con la gente que sufre, para rezar y consolar a cada uno de ellos, mostrando con su presencia que no están solos en esta situación que está trayendo sólo destrucción y muerte".

El cardenal polaco llevará hasta Ucrania "ayudas concretas a través de las Cáritas de las distintas diócesis".

En su último viaje a Ucrania, Krajewski llevó una ambulancia medicalizada para atender a los heridos como ya hiciera hace poco más de diez días. A mediados de marzo, el cardenal polaco llegó a la ciudad ucraniana de Leópolis, en el oeste del país, para poner en marcha una operación humanitaria en la zona.

El Papa ha mostrado en diversas ocasiones su intención de viajar a Ucrania. Sin embargo, en una entrevista aseguró que el médico le había desaconsejado viajar de manera inmediata a Kiev o a Moscú, al menos hasta que realice el viaje a Kazajistán previsto del 13 al 15 de septiembre, ya que después del viaje a Canadá en julio el dolor en la rodilla aumentó y la recuperación "se resintió un poco".

"Ahora no puedo ir porque después del viaje a Canadá la recuperación de mi rodilla se resintió un poco y el médico me lo ha prohibido: 'Hasta Kazajistán, no puedes viajar'", apuntó en una entrevista con TVI/CNN Portugal.