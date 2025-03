El papa está estable y descansando en el hospital, vuelve a faltar a su bendición del domingo

ROMA (AP) — El papa Francisco se encontraba estable y descansaba el domingo mientras continuaba su recuperación de una neumonía bilateral, aunque volvería a faltar a su bendición semanal al mediodía para evitar incluso una breve aparición pública.

Por tercer fin de semana consecutivo, Francisco canceló la cita para la oración del Angelus. Si se hubiera encontrado lo bastante bien podría haberla ofrecido desde su suite en el décimo piso del hospital Gemelli.

En su lugar, el Vaticano tenía previsto distribuir el texto preparado mientras Francisco continuaba su recuperación.

“La noche fue tranquila, el papa sigue descansando”, dijo el Vaticano en su reporte del domingo por la mañana.

No tenía fiebre ni signos de un aumento en los glóbulos blancos, lo que indicaría que su cuerpo aún estaba combatiendo una infección.

Los médicos informaron el sábado que Francisco estaba en condición estable, sin mencionar que estuviera en estado crítico, y señalaron una vez más una mejora continua. Su evaluación optimista llegó un día después de una crisis respiratoria que resultó en que se le colocara en ventilación mecánica no invasiva.

El papa de 88 años, sin embargo, tuvo una “buena respuesta” en sus niveles de respiración incluso durante los “largos períodos” en que estuvo sin la máscara del respirador y solo utilizó oxígeno suplementario de alto flujo, según informó el Vaticano.

El papa, al que se extirpó parte de un pulmón cuando era joven, padece enfermedad pulmonar crónica y fue admitido en el Gemelli el 14 de febrero después de que un episodio de bronquitis se agravara y se convirtiera en una neumonía compleja en ambos pulmones.

El hecho de que Francisco pudiera utilizar sólo oxígeno de alto flujo durante largos períodos, sin ningún efecto significativo en los niveles de oxígeno en su sangre, era una señal de que su función respiratoria estaba mejorando.

Sin embargo, los médicos fueron cautos y mantuvieron su pronóstico reservado, lo que significa que no estaba fuera de peligro. Francisco está comiendo y bebiendo, continúa con su fisioterapia respiratoria y el sábado pasó 20 minutos en su capilla privada al final del pasillo, según informó el Vaticano.

Las oraciones continúan

La hospitalización de Francisco se produce durante el Año Santo del Vaticano, que atrae a peregrinos de todas partes. Los fieles pasan por la Puerta Santa en la basílica de San Pedro y también realizan peregrinaciones a la ciudad de Asís, en la cima de una colina, para orar en la casa de su homónimo, San Francisco.

“Todos los días estamos orando por el papa”, dijo el reverendo Jacinto Bento, un sacerdote que visitó Asís el sábado con un grupo de 30 peregrinos jubilares de las Islas Azores. “Estamos muy tristes por su situación”.

En una extraña coincidencia, Francisco debía haber presidido el sábado una audiencia del Año Santo en el auditorio del Vaticano para el personal del hospital Gemelli y otros trabajadores de la salud. Ellos llegaron como estaba planeado y completaron la peregrinación, mientras Francisco continuaba su recuperación en el hospital.

“Pensamos que podríamos encontrarnos con él esta mañana en la Sala Pablo VI para la catequesis jubilar, pero nos sorprendió al venir a nosotros”, dijo el monseñor Claudio Giuliodori, guía espiritual de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, de la que forma parte el Gemelli.

Giovanni Frisullo, un neurólogo de Gemelli, dijo que el ambiente en el hospital era de tensión y oración. “Hay una situación de espera pero también de esperanza”, afirmó.

___

La cobertura de religión de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento del Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de su contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.