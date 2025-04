El papa Francisco aparece el Domingo de Pascua para dar la bendición mientras continúa recuperándose

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa Francisco hizo una breve aparición el Domingo de Pascua para bendecir a las miles de personas en la plaza de San Pedro, lo que provocó vítores y aplausos de la multitud mientras continúa su recuperación de un episodio casi fatal de neumonía bilateral.

“Hermanos y hermanas, ¡feliz Pascua!” dijo Francisco, con una voz que sonaba más fuerte de lo que había sido desde su hospitalización.

Francisco no celebró la Misa de Pascua en la plaza, que delegó en el cardenal Angelo Comastri, el arcipreste retirado de la basílica de San Pedro. Pero después de que terminara la misa, Francisco apareció en el balcón de la logia sobre la entrada de la basílica. Las miles de personas abajo estallaron en vítores mientras una banda militar iniciaba una ronda de los himnos de la Santa Sede e Italia.

Francisco saludó desde el balcón y luego pidió a un asistente que leyera su discurso.

De camino a la basílica, Francisco se reunió brevemente en su hotel con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien estaba pasando la Pascua en Roma con su familia.

La plaza de San Pedro se veía llena de narcisos, tulipanes y otras flores donadas por los Países Bajos en una mañana de primavera fría pero soleada.

Francisco sólo ha aparecido en público un puñado de veces desde que regresó al Vaticano el 23 de marzo tras una estancia hospitalaria de 38 días. No asistió a los actos solemnes del Viernes Santo y el Sábado Santo previos a la Pascua, pero el folleto de la misa y los planes litúrgicos publicados por el Vaticano habían adelantado su aparición del domingo.

La Pascua es el momento más alegre en el calendario litúrgico cristiano, cuando los fieles celebran la resurrección de Cristo después de su crucifixión. Este año, la Pascua se celebra el mismo día por católicos y cristianos ortodoxos, y se ha visto marcada por el anuncio de Rusia de una tregua temporal de Pascua en su guerra en Ucrania.

La celebración de la Pascua en el Vaticano suele implicar una Misa y la bendición Urbi et Orbi del papa ("a la ciudad y al mundo" en latín), un discurso pronunciado desde la logia sobre la entrada de la basílica que suele ser un resumen de los puntos críticos globales y el sufrimiento humano. Quedaba por ver si Francisco aparecería para pronunciar el discurso o simplemente impartiría la bendición apostólica al final.

Francisco ha reducido drásticamente su carga de trabajo mientras sigue las órdenes de los médicos de dos meses de convalecencia y terapia respiratoria para mejorar la función de sus pulmones. Aún parece requerir un gran esfuerzo para proyectar su voz, y su respiración sigue siendo laboriosa.

Antes del domingo, su mayor salida había sido una visita a la prisión del centro de Roma para pasar el Jueves Santo con los reclusos. La visita dejó claras sus prioridades mientras se recupera lentamente: pasar tiempo con las personas más marginadas.

