El papa Francisco donó papamóvil para usarlo como unidad médico para niños en Gaza

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — Antes de morir, el papa Francisco donó uno de sus papamóviles para ser convertido en una unidad médica para los niños de Gaza, informaron funcionarios el lunes.

Las ramas de Jerusalén y Suecia de la federación caritativa Caritas del Vaticano publicaron fotos del vehículo reutilizado el lunes. Sin embargo, no hay información sobre cuándo podrá usarse. La donación fue anunciada el mismo día en que Israel aprobó planes para tomar la Franja de Gaza y permanecer en el territorio palestino por un tiempo no especificado.

“Cuando el corredor humanitario hacia Gaza se reabra, estará listo para brindar atención médica primaria a los niños en Gaza”, indicó en un comunicado Caritas Jerusalén.

El vehículo será equipado con material para diagnóstico, examen y tratamiento. Caritas indicó que contará con equipos de prueba, kits de sutura, jeringas y agujas, suministro de oxígeno, vacunas y un refrigerador.

“Este vehículo representa el amor, cuidado y cercanía mostrados por Su Santidad hacia los más vulnerables, lo cual expresó a lo largo de la crisis”, manifestó en un comunicado Anton Asfar, secretario general de Caritas Jerusalén.

Durante la guerra de Israel en Gaza, Francisco criticó las duras tácticas del ejército israelí, al tiempo que exigía el regreso de los rehenes tomados por Hamás el 7 de octubre. El año pasado, instó a investigar si la guerra de Israel equivalía a un genocidio, una acusación que Israel niega vehementemente.

Habló repetidamente sobre la difícil situación de las personas en Gaza y mantenía un ritual nocturno que incluso continuó mientras estaba en el hospital en febrero con neumonía: llamaba a la única iglesia católica en la Franja de Gaza para ver cómo estaban las personas refugiadas en su interior.

Francisco falleció el 21 de abril a los 88 años.

