El papa Francisco ha sido claro sobre sus problemas de salud y su muerte eventual

ROMA (AP) — El papa Francisco ha escrito y hablado extensamente sobre la enfermedad, el envejecimiento y la muerte, y le ha pedido personalmente a sus médicos que proporcionen actualizaciones diarias y detalladas sobre su batalla contra la neumonía.

El lunes, informaron buenas noticias: Francisco ya no estaba en peligro inminente de muerte, pero necesitaba permanecer hospitalizado durante varios días más para recibir tratamiento.

El papa de 88 años simplemente está respondiendo al interés a veces mórbido en la salud de los papas a lo largo de los siglos, y está haciendo suyo el legado algo mixto de San Juan Pablo II. El papa polaco padeció la enfermedad de Parkinson, y su declive estuvo a la vista del público durante años. Pero el Vaticano nunca admitió que tenía la enfermedad hasta después de su muerte.

La franqueza de Francisco sobre su propia fragilidad está muy en línea con la decisión que tomó al inicio de su papado de ser transparente sobre su salud: concedió una entrevista reveladora y sin precedentes a un médico argentino que publicó un libro en 2021 detallando la historia de la salud física y mental de Francisco. Y la semana pasada, Francisco grabó un mensaje de audio desde el hospital que expuso la debilidad de su voz y el esfuerzo laborioso y sin aliento que le costó pronunciar solo unas pocas palabras.

Aquí hay algunas reflexiones pasadas de Francisco sobre la enfermedad, el envejecimiento y la muerte y cómo podrían afectar el futuro de su pontificado.

Sobre el envejecimiento: Francisco ha lamentado durante mucho tiempo la forma en que la sociedad trata a las personas mayores, denunciando una cultura consumista que no considera a los ancianos como personas productivas. Por esa razón, especialmente, insistió en que el papa Benedicto XVI continuara siendo parte de la vida de la Iglesia durante su retiro de 10 años.

Las opiniones de Francisco sobre el envejecimiento han sido consistentes, incluso a medida que él mismo ha envejecido y se ha vuelto dependiente de una silla de ruedas y un andador para moverse.

En el libro de 2010 “Sobre el cielo y la tierra”, escrito junto a su amigo, el rabino argentino Abraham Skorka, Francisco denunció la crueldad que enfrentan las personas mayores. Avergonzó a las familias que encierran a sus abuelos en hogares de ancianos y descuidan visitarlos.

Cuando era arzobispo de Buenos Aires, Francisco dijo que los ancianos son fuentes de transmisión de la historia, las personas que nos dan recuerdos, la memoria del pueblo, de una nación, de la familia y de la cultura, la religión.

Sobre la muerte en general: En el mismo libro, el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio recordó que su abuela Rosa, quien lo ayudó a criarlo, tenía las palabras de un adagio enmarcadas en su mesita de noche que lo acompañaron toda su vida, según el cual Dios te ve, te está mirando, ve que vas a morir y no sabes cuándo.

Se refirió a este dicho nuevamente en 2018 en un discurso a sacerdotes, y que su abuela le había instruido a recitarlo todos los días para que recuerde que la vida tiene un final.

Francisco le dijo a los sacerdotes que no entendía mucho en ese momento, pero que ese verso se ha quedado con él desde que tenía 3 años. Añadió que el verso le ayudó aunque era un poco sombrío.

Sobre sus propios problemas de salud: El periodista y médico argentino doctor Nelson Castro reveló en su libro de 2021 “La salud de los papas” que Francisco se había puesto en contacto con él dentro de unos meses después de su elección en 2013 con la sugerencia de que escribiera un libro sobre la historia de la salud de los papas, incluida la suya.

Castro tuvo acceso a los Archivos Secretos del Vaticano para investigar las vidas y muertes de los papas pasados y tuvo una entrevista cara a cara con Francisco el 19 de febrero de 2019, durante la cual el papa en funciones habló extensamente y en detalle sobre sus diversas dolencias a lo largo de los años: la infección respiratoria que resultó en la extracción del lóbulo superior de su pulmón derecho, la vesícula biliar gangrenosa que le fue extirpada cuando era superior provincial de los jesuitas, las vértebras comprimidas, los pies planos y el hígado graso con los que ha vivido.

La revelación más notable fue que Francisco dijo que vio a una psiquiatra semanalmente durante seis meses de la dictadura militar en Argentina. Buscó ayuda para manejar su ansiedad cuando intentaba ocultar a personas de los militares y sacarlas de Argentina.

Francisco le dijo a Castro que la psiquiatra le ayudó a gestionar los miedos de esa época, en que personas tenían que ser transportadas en un coche cubiertas por una manta y pasar por controles militares. Agregó que eso le creó una enorme tensión.

Afirmó que la terapia también le ayudó a mantener un sentido de equilibrio al tomar decisiones de todo tipo, y que en general cree que todos los sacerdotes deben entender la psicología humana. Bromeó que todo el mundo debería ofrecerle un mate a sus neurosis porque son como compañeros de vida.

Sobre su propia muerte: Desde 2014, Francisco ya asumía que su papado sería breve y que su propia muerte no estaba lejos.

“Me doy cuenta de que esto no va a durar mucho, dos o tres años, y luego … a la casa del Padre”, les dijo a los reporteros en 2014 mientras regresaba de uno de sus primeros viajes al extranjero, a Corea del Sur.

Más tarde le declaró a Castro que pensaba mucho en la muerte, pero que no le asustaba.

Francisco también hizo planes: decidió que su tumba estará en la basílica de Santa María la Mayor, no en el Vaticano, para poder estar cerca de su ícono favorito de la Madonna, la Salus Populi Romani (“Salvación del Pueblo de Roma”), que se encuentra allí.

Más recientemente, ha comenzado a hablar sobre eventos futuros de los que está bastante seguro de que no estará presente, e indicando quién podría estarlo.

En 2023, al hablar con reporteros sobre las relaciones cada vez más cálidas del Vaticano con Vietnam, Francisco coincidió en que el país merecía una visita papal.

“Si no voy, seguramente lo hará Juan XXIV”, indicó riendo, refiriéndose a un futuro papa que podría ser nombrado en honor al progresista pontífice del Concilio Vaticano II, Juan XXIII.

