El Papa Francisco lamenta la muerte del cardenal Hummes, inspirador de su nombre: "Llevo en mi memoria sus palabras"

El Papa Francisco ha enviado un telegrama de p√©same por la muerte del cardenal y arzobispo em√©rito de la ciudad brasile√Īa de Sao Paulo, Claudio Hummes, inspirador de su nombre. "Llevo siempre vivas en mi memoria las palabras que me dijo don Cl√°udio, el 13 de marzo de 2013, pidi√©ndome que no me olvidara de los pobres", ha se√Īalado.

El Pont√≠fice ha alabado tambi√©n su el "dedicado y celoso servicio a la Iglesia" del purpurado, arzobispo em√©rito de S√£o Paulo y prefecto em√©rito de la Congregaci√≥n para el Clero, que falleci√≥ este lunes, 4 de julio, a la edad de 87 a√Īos tras una larga enfermedad a consecuencia de un c√°ncer de pulm√≥n.

En un telegrama hecho p√ļblico por la Oficina de Prensa del Vaticano, Francisco ha recordado a su "querido hermano" y ha elogiado su compromiso eclesi√°stico tanto en Brasil como en la Curia Romana, as√≠ como con la Iglesia en la Amazonia. De este modo, ha manifestado su "profundo dolor" por la noticia.