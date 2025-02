El papa Francisco muestra ligera mejoría y trabaja un poco, aunque sigue muy grave, dice el Vaticano

ROMA (AP) — El papa Francisco seguía sumamente grave el lunes, pero mostró una ligera mejoría en los análisis de laboratorio y trabajó un poco, informó el Vaticano, incluyendo una llamada a una parroquia en Ciudad de Gaza con la que ha estado en contacto desde que comenzó la guerra allí.

El boletín vespertino del Vaticano fue más optimista que en días recientes, mientras el pontífice de 88 años lucha contra una neumonía en ambos pulmones en el hospital Gemelli de Roma. Fue divulgado poco antes de que el secretario de Estado del Vaticano encabezara a los fieles en una solemne recitación nocturna del Rosario en la Plaza de San Pedro, la cual evocó las vigilias de cuando San Juan Pablo II estaba moribundo.

“Durante 2.000 años el pueblo cristiano ha orado por el papa cuando estaba en peligro o enfermo”, declaró el cardenal Pietro Parolin en la plaza salpicada de lluvia. De pie en el mismo escenario donde Francisco suele presidir, Parolin comentó que, desde que el pontífice fue hospitalizado, en todo el mundo ha surgido un coro de oraciones por su recuperación.

“A partir de esta noche, queremos unirnos públicamente a esta oración aquí, en su casa”, señaló Parolin, orando para que Francisco “en este momento de enfermedad y prueba” se recupere rápidamente.

El papa argentino, quien se sometió a la extirpación de parte de un pulmón cuando era joven, ha estado hospitalizado desde el 14 de febrero. Los médicos han indicado que su situación es incierta, dada su edad, fragilidad y enfermedad pulmonar preexistente.

Sin embargo, en la actualización del lunes, indicaron que no había tenido más crisis respiratorias desde el sábado, y se le sigue suministrando oxígeno suplementario, pero con un flujo y concentraciones de oxígeno ligeramente reducidos. La incipiente insuficiencia renal detectada el domingo no estaba causando alarma en ese momento, señalaron los médicos, aunque afirmaron que su pronóstico seguía siendo reservado.

Francisco recibió la Eucaristía el lunes por la mañana y reanudó su trabajo por la tarde.

“En la tarde le llamó al párroco de la parroquia de Gaza para expresar su cercanía paternal”, decía el comunicado.

Durante más de un año, Francisco ha estado en contacto diario a través de videollamadas con el padre Gabriel Romanelli, un sacerdote argentino que encabeza la comunidad católica en esa iglesia, que durante la guerra contra Israel sirvió de refugio para palestinos. Romanelli había informado que habló con Francisco poco después de que fue hospitalizado, pero no desde entonces. Le había enviado un video al pontífice, y él lo llamó para agradecerle, indicó el Vaticano.

El papa se encontraba de buen ánimo, no tenía dolor y no estaba recibiendo nutrición artificial, agregó la Santa Sede. El trabajo que realizaba incluía leer y firmar documentos, y de hecho el boletín del mediodía que el Vaticano emite a diario ha incluido nuevas nominaciones de obispos casi todos los días, aunque la mayoría se decidieron con antelación.

Sin embargo, en el hospital Gemelli el ambiente era sombrío. El obispo Claudio Giuliodori presidió una emotiva misa con lleno total en la capilla nombrada en honor a Juan Pablo II, quien fue hospitalizado allí muchas veces. Algunas de las aproximadamente 200 personas que asistieron llevaban batas blancas de médico o ropa quirúrgica verde; algunos se arrodillaron en oración.

“Lo sentimos mucho. El papa Francisco es un buen papa, esperemos que se recupere. Esperemos”, dijo una emocionada Filomena Ferraro, quien estaba visitando a un familiar en Gemelli el lunes. “Nos unimos a él con nuestras oraciones, pero ¿qué más podemos hacer?”

Los médicos han advertido que la principal amenaza que enfrenta Francisco es la sepsis, una infección grave que puede ocurrir como complicación de la neumonía. Hasta el momento no ha habido referencia a ningún inicio de sepsis en las actualizaciones médicas proporcionadas por el Vaticano.

Luego de 10 días completos, esta hospitalización ya es la más larga de Francisco desde que es pontífice. Pasó 10 días en el hospital Gemelli de Roma en 2021 después de que le extirparan 33 centímetros (13 pulgadas) de colon.

La cobertura sobre religión de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.