el papa francisco sigue hospitalizado y cardenales expresan esperanzas en su recuperación

Por Joshua McElwee

CIUDAD DEL VATICANO, 20 feb (Reuters) -

El

papa Francisco

, que pasa su séptimo día en el hospital mientras lucha contra la neumonía, está alerta y se levantó de la cama para desayunar el jueves por la mañana, dijo el Vaticano.

El pontífice, de 88 años, está recibiendo tratamiento en el hospital Gemelli de Roma, donde

ingresó el 14 de febrero

tras varios días de dificultades respiratorias.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo en una breve actualización que el papa había dormido bien y desayunó sentado en un sillón.

La condición del papa era estable y había mostrado

una "ligera mejoría"

en los resultados de los últimos análisis de sangre, dijo el Vaticano en su más reciente comunicado médico el miércoles por la noche.

Francisco sufre

una neumonía doble

, una infección grave que puede inflamar y dejar cicatrices en ambos pulmones y dificulta la respiración.

Dos altos prelados católicos expresaron su esperanza en la recuperación del papa.

"Creo que hay un sensación de esperanza y de que saldrá adelante con la gracia de Dios", dijo el cardenal español Juan José Omella. El arzobispo italiano Giuseppe Satriano calificó al papa de "luchador": "Ganará esta batalla".

El Vaticano había dicho antes que el papa tenía una infección polimicrobiana, cuando están implicados dos o más microorganismos, y añadió que permanecería en el hospital el tiempo necesario para hacer frente a una "situación clínica compleja".

Un funcionario del Vaticano, que no quiso ser nombrado porque no estaba autorizado a hablar sobre el estado del papa, dijo el jueves que Francisco no estaba conectado a un respirador artificial y que respiraba por sí mismo.

El papa era capaz de moverse por su habitación del hospital, estaba atendiendo algunas llamadas telefónicas y

continuaba con algunos trámites

, dijo el funcionario.

Se espera que el Vaticano ofrezca más información sobre el estado del papa el jueves por la tarde.

Una ola de mensajes de apoyo a Francisco llegó de todas partes del mundo, informó el medio de comunicación oficial del Vaticano.

Adele Cucinotta, residente en Roma, se encontraba a las puertas del hospital Gemelli el jueves y se mostró agradecida por la noticia de que su estado había mejorado. "Estoy muy contenta de que esté un poco mejor", dijo.

Francisco recibió el miércoles la visita de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, su primera visita VIP en el hospital, quien contó que estaba "alerta y receptivo".

El papa bromeó con Meloni sobre algunas personas que apostaban por su muerte, informó el jueves el diario italiano Corriere della Sera. "No ha perdido su proverbial sentido del humor", dijo Meloni en un comunicado.

La enfermedad del Pontífice es la más reciente de una larga

historia de problemas de salud

que ha sufrido a lo largo de los años. (Reporte de Joshua McElwee, información adicional de Roberto Mignucci; edición en español de María Bayarri Cárdenas y Daniela Desantis)