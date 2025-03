El papa francisco, sin ventilación y estable, descansó bien durante la noche, según el vaticano

Por Joshua McElwee

CIUDAD DEL VATICANO, 3 mar (Reuters) -

El papa Francisco descansó bien durante la noche y se encuentra estable mientras lucha contra una neumonía doble en el hospital por decimoctavo día, dijo el Vaticano el lunes.

El pontífice, de 88 años, ya no requiere el uso de ventilación mecánica para respirar y no tiene fiebre, dijo el Vaticano en su última actualización médica el domingo por la noche.

"El papa descansó bien toda la noche", dijo una nota de una línea del Vaticano el lunes por la mañana que no dio más detalles. Se espera una actualización médica completa sobre la condición del papa el lunes por la noche.

Francisco ingresó en el hospital Gemelli de Roma el 14 de febrero con graves problemas respiratorios que rápidamente pasó a ser una doble neumonía, una grave infección en ambos pulmones que puede inflamarlos y dejar cicatrices, lo que dificulta la respiración.

Desde el viernes, cuando el papa sufrió un estrechamiento de las vías respiratorias, similar a un ataque de asma, que requirió que lo aspiraran, las noticias del Vaticano sobre su estado han sido más optimistas.

El domingo por la noche, el Vaticano informó de que el estado del papa era estable y que ya no era necesario utilizar lo que se describió como "ventilación mecánica no invasiva". Sin embargo, los médicos mantienen su pronóstico como "reservado" debido a la complejidad de su condición, lo que significa que no está fuera de peligro.

Francisco ha sufrido varios problemas de salud en los últimos dos años y es propenso a las infecciones pulmonares porque tuvo pleuresía cuando era joven y le extirparon parte de un pulmón.

No se le ha visto en público desde que ingresó en el hospital, su ausencia más prolongada desde que comenzó su papado en marzo de 2013, y sus médicos no han dicho cuánto tiempo podría durar su tratamiento. (Información de Joshua McElwee, edición de Cristina Carlevaro y Ros Russell; edición en español de María Bayarri Cárdenas)