El papa habla de su visita a una tienda de discos en Roma

El papa Francisco se one un gorro que le dio un feligrés al final de la audiencia general semanal en el Salón Pab,o Sexto en El Vaticano el 12 de enero del 2022. Francisco ha lamentado desde hace tiempo que no puede dar caminatas anónimamente como solía hacerlo antes de ascender al puesto. Pero parece no obstante haber mantenido su sentido del humor, luego que fue sorprendido en cámara haciendo una visita no anunciada a una tienda de discos de Roma esta semana. (AP Foto/Alessandra Tarantino)