El Papa hace un "enérgico llamamiento" para poner fin al conflicto entre Israel y Hamás

CIUDAD DEL VATICANO, 27 ago (Reuters) -

El papa León XIV hizo el miércoles un "enérgico llamamiento" a la comunidad mundial para poner fin a los casi dos años de conflicto entre Israel y Hamás, en el que pidió un alto el fuego permanente, la liberación de los rehenes y el suministro de ayuda humanitaria.

"Una vez más hago un enérgico llamamiento (...) para que se ponga fin al conflicto en Tierra Santa, que ha causado tanto terror, destrucción y muerte", dijo el pontífice en su audiencia semanal en el Vaticano.

"Imploro que se libere a todos los rehenes, que se alcance un alto el fuego permanente, que se facilite la entrada segura de ayuda humanitaria y que se respete plenamente el derecho internacional humanitario", dijo. (Información de Joshua McElwee, edición de Gavin Jones, edición en español de Jorge Ollero Castela)