El Papa hace un "enérgico llamamiento" para poner fin al conflicto entre Israel y Hamás
- 1 minuto de lectura'
CIUDAD DEL VATICANO, 27 ago (Reuters) -
El papa León XIV hizo el miércoles un "enérgico llamamiento" a la comunidad mundial para poner fin a los casi dos años de conflicto entre Israel y Hamás, en el que pidió un alto el fuego permanente, la liberación de los rehenes y el suministro de ayuda humanitaria.
"Una vez más hago un enérgico llamamiento (...) para que se ponga fin al conflicto en Tierra Santa, que ha causado tanto terror, destrucción y muerte", dijo el pontífice en su audiencia semanal en el Vaticano.
"Imploro que se libere a todos los rehenes, que se alcance un alto el fuego permanente, que se facilite la entrada segura de ayuda humanitaria y que se respete plenamente el derecho internacional humanitario", dijo. (Información de Joshua McElwee, edición de Gavin Jones, edición en español de Jorge Ollero Castela)
Otras noticias de Papa León XIV
- 1
Bloqueo en una empresa: despidieron empleados de una histórica láctea y en su pueblo realizaron una multitudinaria marcha
- 2
“El sujeto perfecto”: la ciencia busca desentrañar el secreto de la atleta que, a los 92 años, sigue rompiendo récords
- 3
La Argentina suma un nuevo estadio que costará US$12 millones
- 4
“Antes me alcanzaba para sostener a mi familia y ahora no”: cada vez más recuperadores urbanos pierden su trabajo o ya no les alcanza para vivir