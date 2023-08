El Papa ha hecho este domingo un llamamiento "por la paz en Níger y la estabilidad en el Sahel", tras el rezo del Ángelus.

Francisco se ha unido al llamamiento de los obispos de Níger por la estabilización del país y en el Sahel, y ha rezado "por una solución pacífica y por todos los pueblos heridos por la violencia".

Durante el rezo del Ángelus, el Papa ha reflexionado sobre el pasaje del Evangelio que narra el encuentro de Jesús con una mujer cananea, fuera del territorio de Israel, que le suplica insistentemente que cure a su hija.

Francisco invitó a "ser dóciles, escuchar verdaderamente, enternecernos en nombre de la compasión y del bien ajeno" en nuestra vida, siguiendo el ejemplo de Jesús.

El Evangelio de Mateo relata que la mujer no es del territorio de Israel y Jesús no la escucha, pero ante su insistencia los discípulos le piden que la atienda para que pare, pero Jesús explica que "su misión está destinada a los hijos de Israel". Pero ella no desiste y se postra ante Él, suplicándole. Entonces Jesús le dice: "Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que deseas".

El Pontífice hace notar que Jesús cambia de actitud y lo que le hace cambiar es la fuerza de la fe de aquella mujer y se detiene en estos dos aspectos: el cambio de Jesús y la fe de la mujer.

"Él estaba dirigiendo su predicación al pueblo elegido; después, el Espíritu Santo empujaría la Iglesia hasta los confines del mundo", afirmó el Santo Padre.