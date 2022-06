El Papa insta a encontrar la "paz social" en Ecuador y pide no olvidarse de Ucrania

El Papa ha instado a activar un canal de di√°logo en Ecuador que logre acordar la "paz social" en el pa√≠s donde en las √ļltimas semanas se han registrado protestas masivas contra el Gobierno del presidente Guillermo Lasso por el alto coste de la vida, lideradas principalmente por el movimiento ind√≠gena, a las que se han contrapuesto a su vez otras movilizaciones de ecuatorianos contrarios.

"Sigo con preocupaci√≥n lo que ocurre en Ecuador, √°nimo a todas las partes a abandonar la violencia y las posiciones extremas. S√≥lo a trav√©s del di√°logo se puede encontrar la paz social, con especial atenci√≥n a las poblaciones m√°s pobres, pero siempre respetando los derechos de todos", ha se√Īalado el pont√≠fice tras el rezo del √Āngelus de este domingo.

Asomado a la ventana de su estudio privado en el Palacio Apost√≥lico, Francisco ha notado la presencia de banderas de Ucrania en la plaza de San Pedro y ha pedido que no se olvide la guerra que comenz√≥ el pasado 24 de febrero. "Los bombardeos contin√ļan causando muerte, destrucci√≥n y sufrimiento a la poblaci√≥n. Por favor, no olvidemos a las personas afligidas por la guerra, no las olvidemos en nuestros corazones y oraciones", ha se√Īalado.

Del mismo modo ha expresado sus condolencias a la familia de la misionera italiana, Luisa Dell'Orto, hermanita de Charles De Foucauld, asesinada este s√°bado en Hait√≠. "Llevaba 20 a√Īos viviendo all√≠, dedicada sobre todo a los ni√Īos de la calle. Hizo de su vida un regalo para los dem√°s, hasta el martirio", ha exclamado el Papa.

Durante la catequesis, el Papa ha pedido a los fieles que no sean "vengativos" e "intolerantes cuando surgen dificultades". "Dejarse llevar por la rabia es f√°cil, lo dif√≠cil es dominarse", ha considerado. Del mismo modo ha invitado a preguntarse: "¬ŅAnte los malentendidos nos dirigimos al Se√Īor?".