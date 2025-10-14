El Papa insta a Italia a mantenerse abierta a los migrantes durante visita al palacio presidencial

ROMA (AP) — El papa León XIV agradeció a Italia el martes por sus esfuerzos para combatir la trata de personas, pero instó al país a mantenerse abierto a acoger e integrar a los migrantes mientras participaba en una reunión llena de pompa con el presidente italiano.

León completó el rito para cada nuevo papa al viajar por Roma hasta el Palacio del Quirinal para una reunión con el presidente Sergio Mattarella. Escoltado por la guardia de honor a caballo presidencial hasta el patio del palacio, el pontífice agradeció a Italia especialmente por su acogida a los peregrinos durante el Año Santo de 2025 en que millones de turistas fueron a la Ciudad Eterna.

Vestido con su capa roja formal y estola bordada, Leo agradeció a Italia por su “generosa asistencia” a los migrantes y sus esfuerzos para combatir la trata de personas.

“Les animo a mantener viva su actitud de apertura y solidaridad”, expresó. “Al mismo tiempo, deseo enfatizar la importancia de la integración constructiva de los recién llegados en los valores y tradiciones de la sociedad italiana, para que el don mutuo realizado en este encuentro de pueblos pueda realmente enriquecer y beneficiar a todos”.

Fue una referencia al papel de Italia en el epicentro del debate migratorio en Europa, dada su proximidad al norte de África, lo que la convierte en el destino preferido para las operaciones de contrabando que parten de Libia y Túnez.

El gobierno de derecha de la primera ministra italiana Giorgia Meloni ha hecho de la lucha contra la migración ilegal una prioridad, incluyendo el envío de migrantes de regreso a sus países de origen o a centros de detención en Albania y el enjuiciamiento de presuntos traficantes. Meloni y su ministro del Interior Matteo Salvini estaban en la primera fila de la audiencia, celebrada en una sala de recepción dorada del palacio con guardias del palacio de gran altura en posición de atención.

La postura de línea dura de Italia sobre la migración a menudo ha entrado en conflicto con el llamado del papa Francisco para que los países más ricos acojan, defiendan e integren a los recién llegados, una posición que León repitió tan recientemente como la semana pasada en su primer documento de enseñanza principal.

El encuentro del martes fue evidencia de los estrechos lazos entre Italia y el Vaticano, un estado de la ciudad de 44 hectáreas (110 acres) en el corazón de Roma.

La ubicación en sí subrayó la relación única e interconectada: el Palacio del Quirinal fue durante siglos la residencia de verano de los papas hasta 1870, cuando Roma fue capturada de los estados papales y anexada al recién unificado Reino de Italia.

Después de décadas en las que los papas fueron esencialmente prisioneros del Vaticano, Italia y la Santa Sede normalizaron relaciones en 1929 con el Tratado de Letrán, que aún está en vigor.

