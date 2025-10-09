LA NACION

El Papa insta a las agencias de noticias a ser un baluarte contra mentiras, manipulación y posverdad

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El Papa insta a las agencias de noticias a ser un baluarte contra mentiras, manipulación y posverdad
El Papa insta a las agencias de noticias a ser un baluarte contra mentiras, manipulación y posverdadAndrew Medichini - AP

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa León XIV animó el jueves a las agencias de noticias internacionales a mantenerse firmes como un baluarte contra el “antiguo arte de mentir” y la manipulación, mientras respaldaba firmemente una prensa libre, independiente y objetiva.

El primer papa estadounidense de la historia pidió la liberación de los periodistas encarcelados y afirmó que el trabajo de los periodistas nunca debe considerarse un crimen. Más bien, el periodismo es un derecho y un pilar que sostiene “el edificio de nuestras sociedades” que debe ser protegido y defendido, afirmó.

“Si hoy sabemos lo que está sucediendo en Gaza, Ucrania y en cualquier otra tierra ensangrentada por bombas, se lo debemos en gran medida a ellos”, dijo León refiriéndose a los reporteros. “Estos extraordinarios relatos de testigos son la culminación de los esfuerzos diarios de innumerables personas que trabajan para garantizar que la información no sea manipulada con fines contrarios a la verdad y la dignidad humana”.

León hizo esos comentarios en un discurso a ejecutivos de agencias de noticias internacionales pertenecientes a MINDS International, un consorcio de agencias líderes que incluye a The Associated Press.

En sus cinco meses como papa, León, nacido en Chicago, ha hablado enérgicamente sobre la necesidad de proteger la libertad de expresión y los derechos de los periodistas. En su primera reunión con reporteros justo después de su elección, León pidió la liberación de los periodistas encarcelados y ensalzó el “precioso don de la libertad de expresión y de prensa”.

Más recientemente, insistió en que el periodismo “no solo es un acto de justicia, sino un deber de todos aquellos que anhelan una democracia sólida y participativa”. En una carta a una periodista peruana combativa que ha sido demandada repetidamente por su trabajo, León afirmó que la libertad de prensa es un “bien común inalienable”.

El jueves, animó enérgicamente a las agencias de noticias que enfrentan una doble crisis, con presiones económicas que amenazan su supervivencia y consumidores cada vez más incapaces de distinguir la verdad de las mentiras.

“Les insto: ¡Nunca vendan su autoridad!”, dijo León.

Citando “Los orígenes del totalitarismo” de Hannah Arendt, afirmó que el mundo necesita información libre y objetiva. Citó su advertencia de que “el sujeto ideal del régimen totalitario no es el nazi convencido o el comunista convencido, sino las personas para quienes la distinción entre hecho y ficción y la distinción entre verdadero y falso ya no existen”.

León dijo que incluso con los desafíos que plantea hoy la inteligencia artificial, las agencias de noticias deben mantenerse firmes.

“Con su trabajo paciente y riguroso, pueden actuar como una barrera contra aquellos que, a través del antiguo arte de mentir, buscan crear divisiones para gobernar dividiendo", expresó.

También pueden ser un baluarte de civismo frente a las arenas movedizas de la aproximación y la posverdad.

___

La cobertura de religión de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es el único responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo activar el “modo Las guerreras K-pop” de WhatsApp
    1

    Cómo activar el “modo Las guerreras K-pop” de WhatsApp

  2. ¿A cuánto cotizan el dólar blue y el oficial este miércoles 8 de octubre?
    2

    A cuánto cotizó el dólar este miércoles 8 de octubre

  3. La Policía que se llevó a Machado encontró en su casa una copia del contrato de US$1 millón
    3

    La Policía que se llevó a Fred Machado encontró en su casa una copia del contrato de US$1 millón: estaba roto en la basura

  4. Un pronóstico anticipa cómo será un nuevo fenómeno climático y habla de la “guerra” de los océanos
    4

    A 30 días: un pronóstico anticipa cómo será un nuevo fenómeno climático y habla de la “guerra” de los océanos

Cargando banners ...