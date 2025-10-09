El Papa insta a las agencias de noticias a ser un baluarte contra mentiras, manipulación y posverdad

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa León XIV animó el jueves a las agencias de noticias internacionales a mantenerse firmes como un baluarte contra el “antiguo arte de mentir” y la manipulación, mientras respaldaba firmemente una prensa libre, independiente y objetiva.

El primer papa estadounidense de la historia pidió la liberación de los periodistas encarcelados y afirmó que el trabajo de los periodistas nunca debe considerarse un crimen. Más bien, el periodismo es un derecho y un pilar que sostiene “el edificio de nuestras sociedades” que debe ser protegido y defendido, afirmó.

“Si hoy sabemos lo que está sucediendo en Gaza, Ucrania y en cualquier otra tierra ensangrentada por bombas, se lo debemos en gran medida a ellos”, dijo León refiriéndose a los reporteros. “Estos extraordinarios relatos de testigos son la culminación de los esfuerzos diarios de innumerables personas que trabajan para garantizar que la información no sea manipulada con fines contrarios a la verdad y la dignidad humana”.

León hizo esos comentarios en un discurso a ejecutivos de agencias de noticias internacionales pertenecientes a MINDS International, un consorcio de agencias líderes que incluye a The Associated Press.

En sus cinco meses como papa, León, nacido en Chicago, ha hablado enérgicamente sobre la necesidad de proteger la libertad de expresión y los derechos de los periodistas. En su primera reunión con reporteros justo después de su elección, León pidió la liberación de los periodistas encarcelados y ensalzó el “precioso don de la libertad de expresión y de prensa”.

Más recientemente, insistió en que el periodismo “no solo es un acto de justicia, sino un deber de todos aquellos que anhelan una democracia sólida y participativa”. En una carta a una periodista peruana combativa que ha sido demandada repetidamente por su trabajo, León afirmó que la libertad de prensa es un “bien común inalienable”.

El jueves, animó enérgicamente a las agencias de noticias que enfrentan una doble crisis, con presiones económicas que amenazan su supervivencia y consumidores cada vez más incapaces de distinguir la verdad de las mentiras.

“Les insto: ¡Nunca vendan su autoridad!”, dijo León.

Citando “Los orígenes del totalitarismo” de Hannah Arendt, afirmó que el mundo necesita información libre y objetiva. Citó su advertencia de que “el sujeto ideal del régimen totalitario no es el nazi convencido o el comunista convencido, sino las personas para quienes la distinción entre hecho y ficción y la distinción entre verdadero y falso ya no existen”.

León dijo que incluso con los desafíos que plantea hoy la inteligencia artificial, las agencias de noticias deben mantenerse firmes.

“Con su trabajo paciente y riguroso, pueden actuar como una barrera contra aquellos que, a través del antiguo arte de mentir, buscan crear divisiones para gobernar dividiendo", expresó.

También pueden ser un baluarte de civismo frente a las arenas movedizas de la aproximación y la posverdad.

