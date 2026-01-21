El papa invitado al "Consejo de paz" de Trump, según el Vaticano

El papa León XIV fue invitado a unirse al "Consejo de paz" que busca formar el presidente estadounidense Donald Trump, declaró el miércoles el secretario de Estado del Vaticano, según medios italianos.

"Nosotros también recibimos esa invitación, y el papa la recibió y estamos reflexionando sobre lo que debemos hacer", dijo a periodistas el cardenal Pietro Parolin, número 2 del Vaticano.

"Estamos profundizando y pienso que es un asunto que requiere tiempo para reflexionar y dar una respuesta", añadió.

La Casa Blanca solicitó a varios líderes mundiales a que sean parte de esa junta, presidida por el propio Trump, entre ellos el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Este "consejo de paz" fue concebido por Trump inicialmente para supervisar la reconstrucción de Gaza en la posguerra, pero su estatuto, visto por AFP, no parece limitar su función al territorio palestino.

Para unirse de forma permanente a este grupo, que dice promoverá la "estabilidad mundial", sus miembros deberán pagar hasta US$ 1.000 millones.

Estará presidido por el propio Trump, que también "ejercerá por separado" como representante de Estados Unidos.

Trump dijo que invitó también a su par ruso, Vladimir Putin, a participar en el grupo.