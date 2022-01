El Papa: "La Iglesia cumple con firme determinación el compromiso de rendir justicia a las víctimas de abusos"

El Papa ha asegurado que la Iglesia est谩 cumpliendo "con firme determinaci贸n" con el "compromiso de rendir justicia a las v铆ctimas de abusos cometidos por sus miembros" y ha recordado que las 煤ltimas reformas del C贸digo de Derecho Can贸nico que prev茅 nuevas penas, como la reparaci贸n, la indemnizaci贸n por da帽os y perjuicios, la privaci贸n de toda o parte de la remuneraci贸n eclesi谩stica en los casos de abusos sexuales o encubrimiento.

"La Iglesia, con la ayuda de Dios, est谩 cumpliendo con firme determinaci贸n con el compromiso de rendir justicia a las v铆ctimas de abusos por parte de sus miembros, aplicando con particular atenci贸n y rigor a la legislaci贸n can贸nica prevista", ha asegurado el pont铆fice en una reuni贸n con algunos de los miembros de la Congregaci贸n para la Doctrina de la Fe, el organismo competente en este tipo de delitos.

"Con este prop贸sito he procedido recientemente a actualizar las normas sobre los delitos reservados en la Congregaci贸n para la Doctrina de la Fe, con el deseo de hacer m谩s eficaz la acci贸n judicial. Esto solo no puede ser suficiente para frenar el fen贸meno, pero es un paso necesario para restaurar la justicia, para reparar el esc谩ndalo y enmendar al ofensor", ha declarado el Papa.

La reforma judicial cambi贸 desde el pasado 8 de diciembre la legislaci贸n de toda la Iglesia universal implementando un nuevo sistema sancionatorio en casos de pederastia o encubrimiento y haciendo m谩s espec铆ficos los pasos que debe seguir la autoridad cuando recibe una denuncia o cuando se entera de comportamientos delictivos por parte de personas que dependen de esa autoridad (cl茅rigos, religiosos o laicos).

Sus declaraciones se producen un d铆a despu茅s de que la Iglesia alemana publicase un estudio elaborado por el bufete de abogados Westpfahl Spilker Wastl (WSW) en el que se contabilizaron al menos 497 v铆ctimas de abusos, la mayor铆a de ellas, ni帽os y adolescentes varones que fueron objeto de ataques entre 1945 y 2019. El informe revela que hubo al menos 235 presuntos agresores,entre ellos 173 sacerdotes y nueve di谩conos. El informe reprueba el comportamiento de Benedicto XVI en 4 de los casos evidenciados.

Benedicto XVI ha afirmado sentir "verg眉enza" ante los casos de abusos sexuales en la Iglesia cat贸lica alemana y expres贸 su "cercan铆a" si bien ha apuntado a que todav铆a no lo ha le铆do por completo y que lo har谩 en los pr贸ximos d铆as.

"Benedicto XVI hasta hoy por la tarde no ha sabido del informe del bufete de abogados Westpfahl-Spilker-Wastl, que cuenta con m谩s de 1.000 p谩ginas. En los pr贸ximos d铆as examinar谩 con atenci贸n el documento --declar贸 en su nombre su secretario personal, Georg G盲nswein, a los medios de comunicaci贸n del Vaticano--. El Papa em茅rito, como ya ha reiterado veces durante su pontificado, expresa la turbaci贸n y la verg眉enza que le producen los abusos sexuales a menores cometidos por cl茅rigos y manifiesta su personal cercan铆a y su oraci贸n a todas las v铆ctimas con algunas de las cuales se ha encontrado personalmente durante sus viajes Apost贸licos".

La investigaci贸n alemana tambi茅n se帽ala al cardenal arzobispo de M煤nich y expresidente de la Conferencia Episcopal alemana, Reinhard Marx, por su comportamiento. A pesar de que fue 茅l mismo quien lo solicit贸, el documento le reprocha no haber prestado suficiente atenci贸n a ese tipo de comportamientos.

En su discurso, el Papa tambi茅n se ha referido a la dispensa de matrimonios no sacramentales para contraer un nuevo matrimonio, otra de las tareas que llevan adelante los miembros de la Congregaci贸n. El Pont铆fice les ha pedido que examinen cada caso con "discernimiento". As铆, ha manifestado que cuando la Iglesia concede la disoluci贸n de un v铆nculo matrimonial no sacramental, es decir en el caso por ejemplo de que la parte bautizada pretenda contraer nuevo matrimonio con otro bautizado, no se trata solo de la "cancelaci贸n can贸nica de un matrimonio" que "en todo caso ya era fallido", sino que, en realidad, con ese acto "eminentemente pastoral" se pretende "siempre favorecer la fe cat贸lica". As铆 lo ha definido como un gesto en favor de "la nueva uni贸n y de la familia, de la que este nuevo matrimonio ser谩 el n煤cleo".