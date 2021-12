El Papa lamenta que los derechos "de los niños no nacidos" y de los "moribundos" se niegan cada vez más

El Papa ha lamentado que los derechos "de los niños no nacidos" y de los "moribundos" se niegan cada vez más en una audiencia en el Vaticano con los miembros de la Unión de Juristas Católicos Italianos.

"Los derechos de los trabajadores, de los migrantes, de los enfermos, de los niños no nacidos, de los moribundos y de los más pobres se descuidan o se niegan cada vez más. Los que no tienen capacidad de gastar y consumir parecen no valer nada", ha dicho el Pontífice.

Para Francisco, una sociedad que niega los derechos fundamentales como es "negar el derecho a una vida digna, a los cuidados físicos, psicológicos y espirituales o a un salario justo" es una sociedad que niega "la dignidad humana".

Francisco ha recibido a los abogados y juristas católicos italianos con motivo de la celebración del 70º Congreso Nacional de Estudios dedicado a los más débiles que precisamente lleva por título 'Los últimos. La protección jurídica de los débiles'.

Ante ellos, ha subrayado que "los abusos, la violencia, la negligencia y las omisiones no hacen sino aumentar la cultura del descarte". "Los que no tienen protección siempre serán marginados", ha dicho Francisco. Así, les ha pedido que contribuyan a "invertir el rumbo", promoviendo, según cada competencia, "la conciencia y el sentido de la responsabilidad".

"Los últimos, los indefensos y los débiles tienen derechos que deben ser respetados y no pisoteados. Y esto es una llamada intrínseca a nuestra fe", ha concluido.