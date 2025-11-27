El papa León advierte de que los conflictos ponen en peligro el futuro de la humanidad

ANKARA, 27 nov (Reuters) -

El papa León lamentó que el mundo esté siendo testigo de una cantidad inusual de conflictos sangrientos y advirtió el jueves, durante su primer viaje fuera de Italia como líder católico, que una tercera guerra mundial se está "librando por partes" con el futuro de la humanidad en riesgo.

En su primer discurso en el extranjero desde su elección en mayo para dirigir la Iglesia de 1.400 millones de miembros, León, el primer papa estadounidense, dijo que el mundo estaba siendo desestabilizado por "ambiciones y opciones que pisotean la justicia y la paz".

A los líderes políticos de Turquía, donde se encuentra de visita hasta el domingo, les dijo que el mundo estaba experimentando "un mayor nivel de conflicto, avivado por las estrategias imperantes de poder económico y militar". "No debemos de ninguna manera ceder ante esto", suplicó. "Está en juego el futuro de la humanidad."

