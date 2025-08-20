LA NACION

El papa León convoca el viernes a un día de ayuno y oración por la paz en Ucrania

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El papa León convoca el viernes a un día de ayuno y oración por la paz en Ucrania
El papa León convoca el viernes a un día de ayuno y oración por la paz en Ucrania

CIUDAD DEL VATICANO, 20 ago (Reuters) -

El papa León ha pedido a los católicos y otros fieles religiosos que observen un día de ayuno y oraciones por la paz en Ucrania y otros países devastados por la guerra el viernes 22 de agosto.

"Mientras nuestra Tierra sigue herida por las guerras en Tierra Santa, en Ucrania y en muchas otras regiones, (...) invito a todos los fieles a vivir el 22 de agosto en ayuno y oración", dijo durante su audiencia semanal del miércoles en el Vaticano.

León sugirió a los fieles que pidan a Dios que "nos conceda paz y justicia y que enjugue las lágrimas de los que sufren a causa de los conflictos armados en curso". (Información de Joshua McElwee; edición de Gavin Jones; editado en español por Patrycja Dobrowolska)

LA NACION
Más leídas
  1. Racing corazón: con dos goles de Maravilla y un cabezazo en el último tiro, eliminó a Peñarol a lo grande
    1

    Racing le ganó a Peñarol en el último minuto, con la personalidad de un candidato y en un partido espectacular

  2. La China Suárez mostró el detrás de escena de En el barro y presentó a Nicole, su personaje
    2

    La China Suárez mostró el detrás de escena de En el barro y presentó a Nicole, su personaje: “Falta menos para conocerla”

  3. Mastantuono agitó el juego y tuvo un debut para enamorar a los hinchas de Real Madrid
    3

    Franco Mastantuono y un debut para enamorar a los hinchas de Real Madrid

  4. De Racing positivo a Racing creyente: la fe de un equipo que tuvo épica ante Peñarol y luchará con Vélez
    4

    Copa Libertadores: Racing tuvo épica frente a Peñarol y luchará con Vélez por alcanzar una semifinal

Cargando banners ...