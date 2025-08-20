El papa León convoca el viernes a un día de ayuno y oración por la paz en Ucrania

CIUDAD DEL VATICANO, 20 ago (Reuters) -

El papa León ha pedido a los católicos y otros fieles religiosos que observen un día de ayuno y oraciones por la paz en Ucrania y otros países devastados por la guerra el viernes 22 de agosto.

"Mientras nuestra Tierra sigue herida por las guerras en Tierra Santa, en Ucrania y en muchas otras regiones, (...) invito a todos los fieles a vivir el 22 de agosto en ayuno y oración", dijo durante su audiencia semanal del miércoles en el Vaticano.

León sugirió a los fieles que pidan a Dios que "nos conceda paz y justicia y que enjugue las lágrimas de los que sufren a causa de los conflictos armados en curso". (Información de Joshua McElwee; edición de Gavin Jones; editado en español por Patrycja Dobrowolska)