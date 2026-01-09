El papa León denuncia el "afán de guerra" del mundo en un encendido discurso en el Vaticano

Por Joshua McElwee

CIUDAD DEL VATICANO, 9 ene (Reuters) - El papa León condenó el viernes el uso de la fuerza militar como medio para alcanzar objetivos diplomáticos, en un discurso anual sobre política exterior inusualmente encendido en el que también pidió que se protejan los derechos humanos en Venezuela.

León, el primer papa estadounidense, dijo que la debilidad de las organizaciones internacionales ante los conflictos mundiales era "un motivo particular de preocupación".

"Una diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes está siendo sustituida por una diplomacia basada en la fuerza", dijo León a unos 184 embajadores acreditados ante el Vaticano.

"La guerra vuelve a estar de moda y se extiende un afán bélico", dijo León, que fue elegido papa en mayo.

Al referirse a la captura por fuerzas estadounidenses del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por orden del mandatario Donald Trump el pasado fin de semana, el papa pidió a los Gobiernos del mundo "respetar la voluntad" del pueblo venezolano de aquí en adelante.

Las naciones deben "salvaguardar los derechos humanos y civiles" de los venezolanos, añadió León.

Los comentarios de León formaban parte de un discurso que a veces se conoce como el discurso del papa sobre el "estado del mundo". Fue el primero pronunciado por León, que fue elegido tras la muerte del papa Francisco.

Entre los asistentes al acto se encontraban los embajadores de Estados Unidos y Venezuela ante la Santa Sede.

León, el excardenal estadounidense Robert Prevost que fue misionero en Perú durante décadas antes de convertirse en papa, ha criticado algunas de las políticas de Trump, en particular sobre inmigración, pero no mencionó al presidente estadounidense por su nombre en el discurso del viernes.

León había mostrado un tono más apagado y diplomático en los primeros ocho meses de su papado en comparación con su predecesor Francisco, que a menudo acaparaba titulares con comentarios fuera de tono.

Sin embargo, en su discurso del viernes, de 43 minutos de duración, León utilizó un tono más enérgico: condenó con firmeza los conflictos actuales en el mundo, pero también arremetió contra las prácticas del aborto, la eutanasia y los vientres de alquiler.

En un lenguaje inusualmente firme para un pontífice, León también advirtió que la libertad de expresión se está "reduciendo rápidamente" en los países occidentales.

"Se está desarrollando un nuevo lenguaje de estilo orwelliano que, en un intento de ser cada vez más inclusivo, acaba excluyendo a quienes no se ajustan a las ideologías que lo alimentan", agregó.

El papa también criticó lo que llamó "una forma sutil de discriminación religiosa" que sufren los cristianos en Europa y en toda América.

(Reporte de Joshua McElwee

Edición en español de Javier López de Lérida)