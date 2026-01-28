El papa León hace un llamamiento contra el creciente antisemitismo en su audiencia semanal

CIUDAD DEL VATICANO, 28 ene (Reuters) -

El papa León hizo un llamamiento contra el aumento del antisemitismo en el mundo el miércoles, marcando la conmemoración anual del Holocausto durante su audiencia semanal en el Vaticano con una oración por un mundo sin prejuicios ni racismo.

"En esta ocasión anual de doloroso recuerdo, pido al Todopoderoso el don de un mundo sin más antisemitismo y sin más prejuicios, opresión o persecución de ningún ser humano", dijo el papa.

León, el primer papa estadounidense, pidió a los líderes mundiales "que permanezcan siempre vigilantes, para que el horror del genocidio no vuelva a caer sobre ningún pueblo". (Información de Joshua McElwee, edición de Cristina Carlevaro; edición en español de Paula Villalba)