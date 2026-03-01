El papa León hace un llamamiento para poner fin a la "espiral de violencia" tras los ataques a Irán

CIUDAD DEL VATICANO, 1 mar (Reuters) -

El papa León dijo el domingo que está siguiendo con profunda preocupación los acontecimientos tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán e hizo un apasionado llamamiento para detener lo que calificó como una "espiral de violencia".

"Hago un sincero llamamiento a las partes implicadas para que asuman la responsabilidad moral de detener la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable", dijo el papa.

"La estabilidad y la paz no se construyen mediante amenazas mutuas o armas (...), sino solo a través de un diálogo razonable, genuino y responsable", dijo el papa durante su discurso semanal a los peregrinos en la plaza de San Pedro tras la oración dominical. (Reporte de Joshua McElwee, edición en español de Javier López de Lérida)