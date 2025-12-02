El papa León insta a EE. UU. a no intentar derrocar militarmente a Maduro

Por Joshua McElwee

A BORDO DEL VUELO PAPAL, 2 dic (Reuters) - El papa León instó el martes al Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump a no intentar derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro utilizando la fuerza militar.

León, el primer papa estadounidense, dijo que sería mejor intentar el diálogo o imponer presión económica sobre Venezuela si Washington quiere que haya un cambio.

El Gobierno de Trump ha estado considerando opciones para combatir lo que ha identificado como el papel de Maduro en el suministro de drogas ilegales que han causado la muerte de estadounidenses.

El presidente socialista venezolano ha negado tener vínculos con el tráfico ilegal de drogas.

Al ser consultado durante una rueda de prensa sobre las amenazas de Trump de destituir a Maduro por la fuerza, León dijo: "Es mejor buscar vías de diálogo, o quizás de presión, incluso económica".

El papa, mientras volaba a casa tras una visita a Turquía y Líbano, su primer viaje al extranjero, agregó que Washington debería buscar otras formas de lograr el cambio "si eso es lo que quieren hacer en Estados Unidos".

Reuters informó el mes pasado de que entre las opciones que baraja Estados Unidos se incluye un intento de derrocar al líder venezolano, y que el ejército estadounidense está preparado para una nueva fase de operaciones tras una enorme concentración militar en el Caribe y casi tres meses de ataques a barcos sospechosos de narcotráfico frente a las costas de Venezuela.

León, respondiendo a la pregunta de un periodista, también dijo que las señales procedentes del Gobierno Trump sobre su política hacia Venezuela no estaban claras.

"Por un lado, parece que hubo una conversación entre los dos presidentes", dijo el papa, refiriéndose a una llamada telefónica que Trump tuvo con Maduro el mes pasado.

"Por otro lado, existe el peligro, existe la posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación (militar)".

"Las voces que vienen de Estados Unidos, cambian con cierta frecuencia", añadió León.

El papa, elegido en mayo y originario de Chicago, está familiarizado con América Latina porque pasó largos años como clérigo en Perú. (Reportaje de Joshua McElwee Editado en español por Juana Casas)