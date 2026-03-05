Por Joshua McElwee

CIUDAD DEL VATICANO, 5 mar (Reuters) -

El papa León publicó el jueves un video ‌rezando para que Dios ‌ayude ⁠a los líderes mundiales a renunciar a la guerra como medio para resolver conflictos, en un llamado inusual ​mientras la campaña ⁠de ⁠bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán continúa por sexto ​día consecutivo.

"Señor, ilumina a los líderes de las naciones, para ‌que tengan el valor de abandonar los ​proyectos de muerte", dijo el pontífice ​en el mensaje en video. "Hoy elevamos nuestra oración por la paz en el mundo, pidiendo que las naciones renuncien a las armas y elijan el camino del diálogo y la diplomacia".

León XIV publica cada mes un ​mensaje en video para anunciar sus intenciones de oración, que en marzo serán "por el desarme ⁠y la paz".

No quedó claro si la grabación del jueves se creó de forma específica ‌para responder a la campaña militar estadounidense-israelí, que ha desencadenado una guerra regional con ataques iraníes en Israel, el golfo Pérsico e Irak, así como bombardeos israelíes en el Líbano.

El Vaticano no respondió de inmediato a la pregunta de cuándo se grabó el video.

El máximo diplomático del ‌Vaticano advirtió el miércoles que los ataques de Estados Unidos e Israel ⁠socavan el derecho internacional y afirmó que las naciones no tienen ‌derecho a lanzar "guerras preventivas", una crítica inusualmente directa a la ⁠campaña militar.

"Si se reconociera a los estados ⁠el derecho a la 'guerra preventiva' (...) el mundo entero correría el riesgo de arder en llamas", afirmó el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, en una entrevista con Vatican News.

En su video, el papa ‌pidió a Dios que ayude ​al mundo a comprender "que la verdadera seguridad no proviene del control alimentado por el miedo, sino de la confianza, la justicia y la solidaridad entre los pueblos".

(Reportaje de Joshua ‌McElwee, edición de William Maclean, edición en español de Carlos Serrano)