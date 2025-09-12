El papa León pide a los obispos católicos que no oculten las acusaciones de abusos

Por Joshua McElwee

El papa León ha dado instrucciones a los nuevos obispos de la Iglesia Católica para que se enfrenten a los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y no oculten las de mala conducta, en un texto publicado por el Vaticano el viernes.

Los escándalos de abusos sexuales han afligido a la Iglesia en numerosos lugares del mundo en las últimas décadas, dañando su prestigio como voz moral, desencadenando costosas demandas y provocando la dimisión de varios obispos prominentes.

"(Las acusaciones) no pueden guardarse en un cajón", dijo el papa en una reunión a puerta cerrada celebrada con unos 200 obispos nombrados para dirigir diócesis católicas de todo el mundo en el último año, según un resumen del Vaticano.

"Deben afrontarse, con sentido de misericordia y verdadera justicia, hacia las víctimas y hacia los acusados", dijo León en el texto.

León, elegido en mayo tras la muerte de Francisco, ha pedido anteriormente a los sacerdotes que sean "firmes y decididos" a la hora de afrontar los abusos sexuales.

Francisco, que dirigió la Iglesia de 1400 millones de miembros durante 12 años, hizo de la lucha contra los abusos sexuales cometidos por sacerdotes una prioridad clave de su mandato, con resultados dispares.

León también pareció mostrar su apoyo a otras prioridades de Francisco en la reunión con los nuevos obispos, animándoles a crear una Iglesia acogedora para todas las personas, como a menudo pedía el difunto papa.

León dijo a los clérigos que debían "renovar su contacto con el mundo para responder a las preguntas que se hacen los hombres y mujeres de nuestro tiempo", según el resumen.

"Las respuestas prefabricadas aprendidas hace 25 años en el seminario no son suficientes", dijo el papa. (Información de Joshua McElwee; edición de Alvise Armellini y Gareth Jones; editado en español por Irene Martínez)