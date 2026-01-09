LA NACION

El papa León pide al mundo que "respete la voluntad" del pueblo venezolano

El papa León pide al mundo que "respete la voluntad" del pueblo venezolano

CIUDAD DEL VATICANO, 9 ene (Reuters) - El papa León pidió el viernes a los Gobiernos del mundo que "respeten la voluntad" del pueblo venezolano después de que las fuerzas estadounidenses apresaran al presidente Nicolás Maduro y se lo llevaran a Estados Unidos el pasado fin de semana. "Renuevo mi llamamiento a respetar la voluntad del pueblo venezolano y a salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos, asegurando un futuro de estabilidad y concordia", dijo León, el primer papa estadounidense, en un discurso a los diplomáticos acreditados en el Vaticano. (Información de Joshua McElwee; edición de Frances Kerry; edición en español de Paula Villalba)

Reuters
