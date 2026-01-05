El papa León pide que Venezuela siga siendo un país independiente

Por Joshua McElwee

CIUDAD DEL VATICANO, 4 ene (Reuters) - El papa León el domingo que Venezuela siga siendo independiente dijo que está siguiendo con el "alma llena de preocupación" los acontecimientos tras el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro por Estados Unidos.

León XIV, el primer pontífice estadounidense, pidió que se respeten los derechos humanos y el Estado de derecho "consagrados" en la Constitución venezolana.

"No debemos demorar en la superación de la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país", dijo el papa a los peregrinos en la plaza de San Pedro durante su oración dominical.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que su país tomará el control de Venezuela, rica en petróleo, después de ordenar una operación para capturar a Maduro, que actualmente se encuentra en un centro de detención de Nueva York a la espera de cargos por narcotráfico.

León, que ha criticado algunas de las políticas derechistas de Trump, instó en diciembre al mandatario estadounidense a no derrocar a Maduro usando la fuerza militar.

"El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración", dijo el pontífice.

(Editado en español por Carlos Serrano)