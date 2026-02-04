El papa León probablemente visitará Perú en noviembre, según el obispo
LIMA, 4 feb (Reuters) - El papa León probablemente viajará a Perú en noviembre, anunció el miércoles el presidente de la Conferencia Episcopal Católica del país, una visita que se espera atraiga a grandes multitudes para ver al pontífice, que fue misionero en el país durante décadas.
El obispo Carlos García Camader dijo en una conferencia de prensa en Lima que era "muy probable" que León visitara el país en noviembre o la primera semana de diciembre. García, que visitó recientemente a León en el Vaticano, situó la probabilidad de una visita en un 80%.
Leo, el antiguo cardenal estadounidense Robert Prevost, pasó décadas en Perú. Fue ordenado obispo por primera vez para la diócesis de Chiclayo, en el noroeste del país, y obtuvo la ciudadanía peruana en 2015.
García bromeó en la rueda de prensa diciendo que, si bien la probabilidad de una visita a Perú era del 80%, la de que visitara Chiclayo era del 100%.
García y la mayoría de los obispos peruanos estuvieron en Roma la semana pasada para una serie de reuniones con funcionarios del Vaticano, que los obispos católicos suelen celebrar cada cinco años.
León sorprendió al grupo invitándolos a almorzar juntos, un honor inusual. (Reporte de Reuters TV; contribución de Joshua McElwee; edición en español de Javier López de Lérida.)