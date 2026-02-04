El papa León probablemente visitará Perú en noviembre, según el obispo

LIMA, 4 feb (Reuters) - El papa León probablemente viajará a Perú ⁠en noviembre, anunció ⁠el miércoles el presidente de la Conferencia Episcopal Católica del país, una visita ⁠que ‌se espera ​atraiga a grandes multitudes para ver al ​pontífice, que fue misionero en el país durante ‌décadas.

El obispo Carlos García ‌Camader dijo en ​una conferencia de prensa en Lima que era "muy probable" que León visitara el país en noviembre o la primera semana de diciembre. García, que visitó recientemente a León en el Vaticano, situó la probabilidad de una ⁠visita en un 80%.

Leo, el antiguo cardenal estadounidense Robert ​Prevost, pasó décadas en Perú. Fue ordenado obispo por primera vez para la diócesis de Chiclayo, en el noroeste del país, y obtuvo la ciudadanía peruana en 2015.

García bromeó en la rueda ⁠de prensa diciendo que, si bien la probabilidad de ​una visita a Perú era del 80%, la de que visitara Chiclayo era del 100%.

García y la ‍mayoría de los obispos peruanos estuvieron en Roma la semana pasada para una serie de reuniones con funcionarios del Vaticano, que los obispos católicos suelen celebrar cada ​cinco años.

León sorprendió al grupo invitándolos a almorzar juntos, un honor inusual. (Reporte de Reuters TV; contribución de Joshua McElwee; ‍edición en español de Javier López de Lérida.)