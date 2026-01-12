El Papa León se reúne con la líder opositora venezolana Machado en el Vaticano

CIUDAD DEL VATICANO, 12 ene (Reuters) -

El papa León XIV se reunió el lunes con la líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, informó el Vaticano en un comunicado.

No se facilitó de inmediato más información sobre el encuentro, que figura entre las citas del pontífice para el lunes, según consta en un comunicado diario del Vaticano.

León, el primer papa estadounidense, ha pedido que Venezuela siga siendo un país independiente tras la captura por fuerzas estadounidenses del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

(Reporte de Joshua McElwee; editado en español por Carlos Serrano)