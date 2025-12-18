El papa León sustituye al cardenal neoyorquino Dolan en una reorganización de la Iglesia de EEUU

CIUDAD DEL VATICANO, 18 dic (Reuters) -

El papa León XIV sustituyó al cardenal Timothy Dolan al frente de la Iglesia católica de Nueva York, anunció el jueves el Vaticano, dejando de lado a una prominente figura de la Iglesia estadounidense en una importante reorganización de la cúpula católica del país.

León, el primer papa estadounidense, nombró a un clérigo relativamente desconocido de Illinois, el obispo Ronald Hicks, para sustituir a Dolan al frente de la segunda diócesis católica más grande del país, que congrega a unos 2,8 millones de miembros.

Dolan, arzobispo de Nueva York desde 2009 y expresidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, presentó su dimisión en febrero, al cumplir 75 años, como exige la ley eclesiástica. Los cardenales suelen ejercer hasta los 80 años, la edad de jubilación obligatoria. (Información de Joshua McElwee; edición de Giulia Segreti; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)