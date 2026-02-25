-El papa León visitará España y cuatro países africanos en su primer gran viaje de 2026

(Reescribe con detalles y comentarios, agrega autoría)

Por Joshua McElwee

CIUDAD DEL VATICANO, 25 feb (Reuters) - El papa León ‌XIV visitará cuatro países ‌de ⁠África entre el 13 y el 23 de abril, dijo el Vaticano el miércoles, en el primer gran viaje al extranjero del ​pontífice ⁠en ⁠2026 al continente donde la Iglesia católica está creciendo más rápidamente.

El papa también ​realizará una visita de un día el 28 de marzo a Mónaco, ‌el microestado de la Costa Azul francesa, ​y visitará España del 6 al ​12 de junio, dijo el Vaticano.

En África, León visitará Argelia, Angola, Guinea Ecuatorial y Camerún. Se espera que atraiga a grandes multitudes, inste a los líderes mundiales a apoyar el desarrollo del continente y destaque los esfuerzos por el diálogo entre católicos ​y musulmanes.

León, elegido en mayo para suceder al difunto papa Francisco al frente de la Iglesia, que cuenta ⁠con 1.400 millones de fieles, sólo ha realizado un viaje al extranjero hasta ahora, cuando visitó ‌Turquía y Líbano en noviembre y diciembre en una visita organizada originalmente para Francisco.

Las autoridades del Vaticano y los líderes de la Iglesia africana afirman que la próxima gira papal por África es una señal de la prioridad que la Iglesia otorga al continente.

"La visita del papa León recordará al mundo que África ‌es importante y que la vitalidad de la Iglesia en África sigue siendo el ⁠corazón de una Iglesia (global) próspera", dijo el reverendo Agbonkhianmeghe Orobator, un jesuita ‌de Nigeria que dirigió las comunidades de su orden en ⁠África entre 2017 y 2023.

Según las estadísticas del ⁠Vaticano, alrededor del 20% de los 1.400 millones de católicos del mundo viven en este continente.

El anuncio del Vaticano del miércoles no dio a conocer los programas completos de los próximos viajes del papa, sino que sólo nombró los países ‌que visitará.

Como parte del viaje a ​España, se espera que León visite las islas Canarias, que se han convertido en un importante punto de entrada para los migrantes que intentan llegar a Europa. (Información de Joshua McElwee; edición de ‌Alvise Armellini; edición en español de María Bayarri Cárdenas y Benjamín Mejías Valencia)