El papa León visitará ocho ciudades de Turquía y Líbano en su primer viaje al extranjero como pontífice

Por Joshua McElwee

CIUDAD DEL VATICANO, 27 oct (Reuters) - El papa León visitará ocho pueblos y ciudades de Turquía y Líbano este año, informó el Vaticano el lunes, en su primer viaje fuera de Italia como pontífice, donde se espera que haga llamamientos a la paz en toda la región.

León, el primer papa estadounidense, visitará Turquía del 27 al 30 de noviembre y después estará en Líbano entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre.

El predecesor de León, el papa Francisco, tenía previsto visitar ambos países, pero no pudo ir debido al deterioro de su salud. Francisco falleció el 21 de abril y León fue elegido nuevo papa el 8 de mayo por los cardenales de todo el mundo.

Una parte central de la visita a Turquía serán varios actos conjuntos con el patriarca Bartolomé, líder espiritual de los 260 millones de cristianos ortodoxos del mundo, que tiene su sede en Estambul.

Celebrarán el 1700 aniversario de un importante concilio de la Iglesia primitiva, que tuvo lugar en Nicea, hoy Iznik.

"Es profundamente simbólico que el papa León... visite (al patriarca) en su primer viaje oficial", dijo a Reuters el reverendo John Chryssavgis, asesor de Bartolomé.

León también se reunirá con el presidente turco Tayyip Erdogan en la capital Ankara, visitará la Mezquita Azul de Estambul y celebrará una misa católica en el Volkswagen Arena de Estambul.

En Líbano, el papa se reunirá con el presidente Joseph Aoun en Beirut, acogerá un encuentro interreligioso y celebrará una misa al aire libre en el paseo marítimo de Beirut.

El papa también rezará en el lugar donde en 2020 se produjo una explosión química en el puerto de Beirut que causó 200 muertos y daños por miles de millones de dólares.

Los viajes al extranjero se han convertido en una parte importante del papado moderno, en el que los papas tratan de reunirse con los católicos locales, difundir la fe y llevar a cabo la diplomacia internacional.

Los primeros viajes de un nuevo papa suelen considerarse una indicación de los temas que el pontífice quiere destacar durante su reinado.

Tanto Turquía como Líbano son países mayoritariamente musulmanes, y Francisco hizo especial hincapié en el diálogo católico-musulmán durante sus 12 años de papado, que incluyeron 47 viajes al extranjero.

El lema oficial del viaje de León al Líbano es "Bienaventurados los que trabajan por la paz".