El papa León XIV afirma que la paz en Ucrania "no puede posponerse"

CIUDAD DEL VATICANO, 22 feb (Reuters) - El papa León XIV hizo un apasionado llamamiento el domingo a favor de la paz en Ucrania, afirmando que el fin del conflicto, que ya dura cuatro años, "no puede posponerse", mientras Estados Unidos intenta mediar en un acuerdo difícil de alcanzar entre Moscú y Kiev.

Rusia, que lanzó una invasión a gran escala de su vecino el 24 de febrero de 2022, utilizó drones y misiles balísticos y de crucero en sus últimos ataques durante la noche, informaron el domingo el Ejército ucraniano y las autoridades locales.

"Mi corazón está de nuevo con la dramática situación que todos pueden ver", dijo el Sumo Pontífice durante su discurso semanal a los peregrinos en la Plaza de San Pedro después de la oración dominical.

"Tantas víctimas, tantas vidas y familias destrozadas, tanta destrucción, tanto sufrimiento indescriptible".

Estados Unidos ha intentado mediar entre ambas partes, pero los avances han sido lentos, ya que Rusia exige que Ucrania se retire de las zonas de la región oriental de Dombás que aún controla, una idea que Kiev ha rechazado.

"La paz no puede posponerse", dijo el Santo Padre. "Es una necesidad urgente que debe encontrar espacio en los corazones y traducirse en decisiones responsables".

Dijo que la guerra era una "herida infligida a toda la familia humana", que deja tras de sí "muerte, devastación y un rastro de dolor que marca a generaciones".

