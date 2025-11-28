El papa León XIV celebra en Turquía la fe común con los ortodoxos

El papa León XIV participará este viernes durante el segundo día de su visita a Turquía en una gran oración con la comunidad ortodoxa por los 1.700 años del Concilio de Nicea, considerado un hito fundacional del cristianismo.

Tras llegar el jueves a este país de mayoría musulmana en su primer viaje al extranjero, el papa estadounidense peruano fue recibido por el presidente islamista conservador Recep Tayyip Erdogan en Ankara, donde le pidió que desempeñara un papel "estabilizador" en un contexto mundial "muy conflictivo".

A pesar de las fuertes medidas de seguridad, la visita del pontífice pasó prácticamente desapercibida en el país, aunque los medios de comunicación se hicieron eco de sus llamamientos a "no ceder" ante las "estrategias de poder económico y militar".

El viernes, León XIV es esperado en Iznik, la antigua Nicea, al sureste de Estambul, para celebrar con las autoridades ortodoxas los 1.700 años del primer concilio ecuménico. Allí, en el año 325, se reunieron más de 300 obispos del Imperio romano y se escribió el Credo, fundamento de la fe cristiana.

Invitado por el patriarca de Constantinopla Bartolomé I, figura destacada e interlocutor privilegiado del Vaticano entre los ortodoxos divididos, participará a orillas del lago de Iznik en una oración ecuménica en la que inicialmente debía participar el papa Francisco, fallecido en abril.

Divididos desde el gran cisma de 1054 entre las Iglesias de Oriente y Occidente, católicos y ortodoxos mantienen un diálogo y celebraciones comunes, a pesar de las divergencias doctrinales.

En particular, han realizado esfuerzos para encontrar una fecha común para la Pascua, la fiesta más importante del calendario cristiano, que celebran según el calendario juliano o gregoriano.

En un documento publicado el domingo, el jefe de la Iglesia católica invitó a "caminar juntos para alcanzar la unidad y la reconciliación", dejando "atrás las controversias teológicas".

Unidos ante los "desafíos del mundo"

En una época en la que "el mundo está perturbado y dividido por los conflictos y los antagonismos", la visita de León XIV "es especialmente importante y significativa", dijo a la AFP el patriarca de Constantinopla, que ejerce una primacía honorífica e histórica sobre los demás patriarcas del mundo ortodoxo.

"Esto recuerda a nuestros fieles que somos más fuertes y creíbles cuando estamos unidos en nuestro testimonio y nuestra respuesta a los desafíos del mundo", subrayó Bartolomé I.

Los católicos reconocen la autoridad universal del papa como jefe de la Iglesia, mientras que los ortodoxos, más fragmentados que nunca, están organizados en Iglesias autocéfalas.

En 2018, el poderoso patriarcado de Moscú, dirigido por Cirilo de Moscú, estrecho colaborador del presidente ruso, Vladimir Putin, rompió con el de Constantinopla después de que este reconociera una Iglesia independiente en Ucrania.

Dado que Cirilo no ha sido invitado a Iznik, León XIV tendrá la tarea de evitar irritar a Moscú, que teme que el Vaticano refuerce el papel de Constantinopla como interlocutor privilegiado y debilite su influencia.

Según los medios de comunicación locales, el autor del atentado contra el papa Juan Pablo II en 1981, Mehmet Ali Agca, ciudadano turco, tuvo que abandonar Iznik, donde esperaba encontrarse con el sumo pontífice "dos o tres minutos".

De acuerdo con la agencia DHA, "Mehmet Ali Agca explicó que le habían pedido que se marchara", pero varios sitios web de noticias, así como el canal de televisión privado Halk TV, cercano a la oposición, afirman que fue escoltado por la policía hasta Estambul.

Antes de llegar a Iznik a primera hora de la tarde, el papa se reunirá en la mañana con obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos católicos en la catedral del Espíritu Santo de Estambul, donde pronunciará un discurso antes de visitar una residencia para personas mayores.

A su regreso a Estambul, participará en un encuentro privado con los obispos, en vísperas de una misa con 4.000 fieles en un estadio de la ciudad.

Después de Pablo VI (1967), Juan Pablo II (1979), Benedicto XVI (2006) y Francisco (2014), León es el quinto papa que visita Turquía.

De domingo a martes continuará su viaje con una visita a Líbano, devastado por una crisis económica y política desde 2019 y bombardeado regularmente por Israel en los últimos días, a pesar del alto el fuego.

